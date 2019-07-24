İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:02

Başkan Güder, “Sevdamıza Sahip Çıkmamız Gerekiyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeni Malatyaspor’un Olimpija Ljubljana ile 25 Temmuz Perşembe günü 20.00’de Yeni Malatya Stadyumu’nda oynayacağı maça vatandaşları davet etti. “Yeni Malatyaspor bizim ortak paydamız, ortak sevdamız” diyen Başkan Güder, taraftarın maça yoğun ilgisinin futbolculara büyük güç ve destek olacağını söyledi.

Başkan Güder, 'Sevdamıza Sahip Çıkmamız Gerekiyor”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeni Malatyaspor- Olimpija Ljubljana maçının Malatya için önemine dikkat çekerek, “Öncelikle kulüp başkanımıza, futbolcularımıza, Yeni Malatyaspor’umuza desteği olan herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten geçtiğimiz sezon Malatyaspor’umuz çok güzel bir yerde ligi tamamlamış oldu. Ve Avrupa maçlarına kalmış olduk. 25 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 20.00’de Avrupa maçlarına katılmak için stadımızda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya Malatyaspor’umuz gelecek. Tabi Malatyaspor bizim ortak paydamız, ortak sevdamız. Biz belediyeler, yerel yönetimler olarak, halk olarak, Malatyaspor’umuza bugüne kadar sahip çıktık. Bundan sonra daha da sahip çıkma adına desteğimizi arttırmamız gerekiyor. İnanıyoruz ki inşallah Avrupa'da da başarılarını devam ettirecek. Önümüzdeki sezonda da iyi bir takım kuruldu. Yeni teknik direktörümüz ile inşallah biz tekrar Malatyaspor’umuzu geçen sezonda olduğu gibi, yine daha yukarılarda ilk 4'te, 3'te hatta şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için hepimizin Malatyaspor’umuza, sevdamıza sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı olarak Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana maçı için Malatya Stadyumu’nda yerini alacağını belirten Başkan Güder, taraftarları maça davet ederek, “Yerel yöneticiler olsun, mülki erkan olsun, hepimiz maçta olacağız. Ve diyoruz ki; Malatyalılar, Malatyaspora sahip çıksınlar. Özellikle uluslararası bir eleme olacak. Biz orada taraftarımız ile ne kadar orada yoğun bir taraftar, kalabalığı sağlar isek, inanıyorum ki futbolcularımıza o kadar güç ve destek vermiş olacağız. Onun için tüm taraftarlarımızı Malatya'mızın stadına bekliyoruz. Bizde orada olacağız” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yücekaya, Başkan Güder’i Ziyaret Etti Malatya Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı...
Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü...
Başkan Çınar, “Gündüzbey’in Trafik Yükünü Hafifleteceğiz” Başkan Çınar, “Gündüzbey’in Trafik Yükünü...
“Tarihi Kimliğimizi Zenginleştirecek Yatırımlara Önem Veriyoruz” “Tarihi Kimliğimizi Zenginleştirecek Yatırımlara...
Başkan Çınar, “Bölgemizin Eşsiz Güzelliklerini Ön Plana Çıkartıyoruz” Başkan Çınar, “Bölgemizin Eşsiz Güzelliklerini...
'Battalgazi Gerçekten Görmeye Değer Bir Yermiş' 'Battalgazi Gerçekten Görmeye Değer Bir Yermiş'
Yukarı Çık

Malatya Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği...
Malatya Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Aliseydi Yücekaya, beraberinde dernek yönetimi ile birlikte...

Haberi Oku