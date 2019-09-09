Başkan Güder, “Sizler Geleceğimizin Teminatısınız”

2019-2020 Eğitim öğretim yılı başladı. Eğitim öğretim yılı başlaması münasebeti ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Şehit Şahin Altmış İlkokulunu ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Güder, 2019-2020 Eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından 2019-2020 Eğitim öğretim yılının ilk zili 9 Eylül pazartesi günü çaldı. Yeni Eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şehit Şahin Altmış İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya gelerek, öğrenci ve öğretmenlere hediyeler verdi. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ilk okulla tanışmasına şahitlik eden Başkan Güder, onlara nasihatlerde bulundu.



“Başkan Güder, çocukların ilk zil heyecanına ortak oldu”



Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,”Öncelikle 2019-2020 Eğitim öğretim yılının tüm çocuklarımız için, Malatya’mız ve Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğimizi inşa etme adına bugün öğretmenlerimiz inşallah birinci ve ikinci dönemi çocuklarımıza yıl içerisinde eğitim ve öğretimden geçirerek, ülkemiz ve kendileri için faydalı olmalarına olanak sağlayacaklar. Bu yönüyle öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bugünümüzü öğretmenlerimize borçluyuz. Çünkü her birimizi yetiştiren eğiten öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimize saygılarımı, hürmet ve muhabbetlerimi iletiyorum. İnşallah gelecek neslimiz bugünkü kuşaklardan daha iyi olacaklar. Öğretmenlerimiz ve anne babalar bu bilinçle evlatlarını yetiştirecekler. Tekrar 2019-2020 eğitim öğretim yılının çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)