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10 Aralık 2019 Salı 14:42

Başkan Güder, Sorunları Yerinde Dinledi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahalle ziyaretleri kapsamında Hatunsuyu Mahallesini ziyaret ederek mahalle hakkındaki sorun ve sıkıntıları mahalle halkından dinledi. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarının başında imar ve alt yapının geldiğini ifade eden Başkan Güder, “İmar sorununu çözüme kavuşturduğumuzda buradaki alt yapı problemini de çözmeye çalışacağız” dedi.

Başkan Güder, Sorunları Yerinde Dinledi
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahallelerin sıkıntı ve taleplerini yerinde dinlemek adına başlattığı Mahalle toplantılarına aralıksız devam ediyor. Son olarak Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Güder, sorun ve talepleri yerinde dinledi. Toplantıya MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

BAŞKAN GÜDER: “MAHALLELERİMİZİN SORUNLARINI DİNLİYORUZ”

Mahallenin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Osman Güder, “Bu toplantılarımız ile mahallelerimizin sorunlarını yerinde dinleme fırsatı buluyoruz. Bu bölgede bazı çalışmalar gerçekleştirdik. Tabi bunlar yeterli değil. Her mahallenin farklı ihtiyaçları var. Mahallede okul problemi daha önce de vardı ve hala devam ediyor. Okulla alakalı olarak yer problemi var ve bunu netleştiremedik. Fakat belirlenen 8 dönümlük bir yer var. Bu alan ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürümüz ile görüşme halindeyiz. Göreve geldiğimizde gündemimize aldığımız ilk konulardan birisi ise imar konusu oldu. Bu bölgelerin imarı yok ve ilk çalışmamız imar üzerine oldu. Battalgazi bölgesi tarımsal alanı çok olan bir bölge. Vatandaşımız ev yaptırmak istiyor ancak ruhsat alamadığı için ev yaptıramıyor. Ev yaptığı yerde yolu, suyu, alt yapısı var mı buna bakmıyor. Arsayı alıyor ve oraya kaçak bir ev yapıyor ve sonrasında problemler yaşanıyor. Buda bir handikap oluşturuyor. Hatunsuyu Mahallesi de genellikle bahçelik yerleşkeye sahip bir bölge. Hatunsuyu Mahallesinin merkezi biraz daha derli toplu ama sonradan ev yapan herkes bahçesine ev yapmış. Biz de imkanlarımız dahilin de Hatunsuyu ve Orduzu Mahallesi üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Yaşar Karataş Müdürümüzle sık sık bir araya geliyoruz. İmar sorununu çözüme kavuşturduğumuzda buradaki alt yapı problemini de çözmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

“UZUN ZAMANDIR BİRİKEN SORUNLAR VAR”

Hatunsuyu Mahallesi’nde tarımsal alanların fazla olduğunu kaydeden Başkan Güder, “Son zamanlarda çıkarılan yasa ile tarımsal alanlar biraz daha fazla korunuyor. Valilik bünyesindeki Toprak Koruma Kuruluna konuyu götürdük. Bu kuruldan geçtikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderiyoruz. Sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nda da bağımsız bir birim var ve bu aşamalardan geçmesi gerekiyor. Hepsinin olurunu aldıktan sonra ancak bu alanı imar alanına dönüştürebiliyorsunuz. Yani İmar konusu oldukça zor bir süreçten geçiyor. Bu tür ciddi sorunlara rağmen Hatunsuyu, Hanımınçiftliği ve Orduzu gibi çevre yolu altı diye tabir edilen mahallelerin gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Tekrar altını çizerek belirtmek gerekirse bu bölgede çevreyolu sorununun çözüme kavuşması gerekiyor. Uzun zamandır biriken sorunlar var. Büyükşehir olmadan önce yatırımlar yapılamamış ve sorunlar yumak haline gelerek büyümüş. Büyükşehir olması ile birlikte artık buralar da yatırım almaya başladı” ifadelerini kullandı.

“SORUNLAR VARKEN, GECELERİ YASTIĞA BAŞIMIZI RAHAT KOYAMIYORUZ”

Bu sorunlarla alakalı Belediye olarak ciddi çalışmalar içinde olduklarını da hatırlatan Başkan Güder: “Bizim dönemimizde yaşanan ekonomik sıkıntılar yaşanmasından dolayı 2019’da Türkiye genelinde ciddi yatırımlar yapılamadı. Acil olan sorunları çözmek için çalışmalar yürüttük. 20 bin dönüm alanın imar sorununu kısım kısım da olsa çözmek istiyoruz. Her zaman arzu ettiğiniz hızda sorunları çözemiyorsunuz ama zamanla halletmeye çalışacağız. Bunun için Belediye olarak ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şundan emin olunki bu sorunlar varken biz, geceleri başımızı yastığa koyduğumuzda rahat uyuyamıyoruz. Gece hangi saat olursa olsun bize gelen telefonlara bakıyoruz ve bakmaya da devam edeceğiz. Sizi rahatlatmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Dağınık bir yerleşkede sorunları çözmek çok da kolay olmuyor. Niyetimiz halis ve Allah’ın da yardımıyla sorunları çözeceğiz. Alt yapı sorunu çözmek çok kolay olmuyor. MASKİ Malatya genelindeki 717 mahalleye yatırımlar gerçekleştiriyor. Her noktada mahallere hizmet götürüyor. Her gün bir mahalleye gitse bile uzun bir zaman alıyor. Biraz zaman tanımak lazım” diyerek sözlerini tamamladı.

Mahalle sakinleri de Başkan Osman Güder’e istek ve talepleri yerinde dinlediği için teşekkür ederek, kendisini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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