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03 Mayıs 2019 Cuma 15:03

Başkan Güder, “Sorunlarımızı İstişare İle Çözeceğiz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve yönetimi, Başkan Güder’i ziyaret etti. Başkan Güder, hizmette istişareye önem vereceklerini belirterek, “Topluma faydalı olma adına elimizden gelen çabayı hep birlikte sarf edeceğiz” dedi.

Başkan Güder, 'Sorunlarımızı İstişare İle Çözeceğiz”
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Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada konuşan Toptaş, “Başkanımızı, AK Parti İlçe Başkanlığı döneminde iyi tanıyoruz. Berberler ve kuaförleri iyi tanıyan, kendisi esnaf ve camiada olduğu için bizimde sorunlarımızı iyi bilen biri. Başkanıma kuaförler ve güzellik salonları ve erkek berberleri olarak başarılar diliyoruz. Oda olarak da inşallah istişare içerisinde olup, iyi bir çalışma yapacağımıza inanıyoruz. Ekibim ve camiam adına başkanımıza başarılar diliyorum. İyi bir oy ile, rekor bir oy ile geldi. Ekibine ve başkanıma başarılar diliyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, sorunları istişare ile çözeceklerini belirterek, “Bizlerde yerel yöneticiler olarak, tüm STK’larımız dahil olmak üzere onlarla beraber toplumumuzun yaşam seviyesini daha yukarıya çıkarma adına, onların yaşam konforlarını artırma adına, yaşam koşullarını güzelleştirme adına elimizden gelen çabayı, gayreti sarf edeceğiz. STK’lar,  toplumun avukatlığını yapıyorlar. Toplumun aynası konumundalar. Sorunlarımızı çözme adına beraber istişarelerde bulunacağız. Hep beraber bu yükün altına, elimizi, omzumuzu, bedenimizi koyarak bu topluma faydalı olma adına elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Ramazan kardeşimiz de çalışkan biri. Bu 5 yılı Malatya'nın, Battalgazi'nin faydasına nasıl olacaksa, o uğurda çaba ve gayret göstereceğiz. Malatya'da bulunan esnaf ve sanatkârımızın büyük bir çoğunluğu Battalgazi bölgesinde yükümlülüklerini yerine getirmekteler. Bu 5 yılı en güzel şekilde Malatya halkının razı olabileceği bir şekilde geçirme adına elimizden gelen gayreti ve çabayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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