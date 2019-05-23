Başkan Güder, Taştepe Mahallesi Sakinleri İle Bir Araya Geldi

Battalgazi Belediyesi tarafından Taştepe Mahallesi’nde mahalle sakinlerine yönelik iftar programı düzenlendi. İftar programına, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Taştepe Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç, bazı meclis üyeleri, bazı birim müdürleri ile çok sayıda mahalle sakini katıldı. Hayırsever vatandaşların katkıları ile verilen iftar programı, Kur’anı Kerim Tilaveti ile başladı. Okunan Kur’anı Kerim Tilaveti’nin ardından bir konuşma yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan ayının birlik ve beraberlik açısından, insanlar arasında paylaşmayı yaygınlaştırma adına önemli bir ay olduğunu belirterek, “Taştepe her daim bize sahip çıktı. Ne zaman Taştepe'ye geldiysek hemen yanımızda saf tuttu, bizleri yalnız bırakmadı. Bizler Belediye olarak eski Ramazanları yaşatma adına sizleri bir araya getirmek istedik. Belki birçoğunuz bugün bir araya geldiniz. Biz istedik ki herkes evinde ayrı ayrı iftar etmesin bir araya gelsinler. Ramazan nedir? paylaşmaktır, Ramazan başkasının ne yaşadığını hissetmektir. Burada bir hayırsever kardeşimiz var, bu yemeğe vesile oldu. Belediye Başkan yardımcılarımız var, müdürlerimiz ve belediye meclis üyelerimiz var. AK Parti Battalgazi İlçe Başkanımız var. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Hepsinin eline, yüreğine sağlık. Hepimizin amacı sizlerle beraber olmak, sizlerle aynı ortamı yaşamak, sizlerle aynı havayı teneffüs etmek. İşte bu tür iftarlarımızı Battalgazi’mizin her mahallesinde hemen hemen vermeye çalışıyoruz. Oradaki insanlar ile bir araya gelip, dertleşip, onların kendi aralarında dertleşmeleri için bu iftarları düzenliyoruz. Ramazan duaların kabul olduğu günler ve şeytanların bağlı olduğu aylardır. O yüzden hepiniz dua edin. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim ülkemize kast etmek isteyenlere fırsat vermesin” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)