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13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:40

Başkan Güder, “Toplumu Ayakta Tutan, Sivil Toplum Örgütleridir”

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen ve yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya geldi. Başkan Güder, sivil toplum kuruluşlarının toplum için önemine dikkat çekerek, “Toplumu ayakta tutan, sivil toplum örgütleridir” dedi.

Başkan Güder, 'Toplumu Ayakta Tutan, Sivil Toplum Örgütleridir”
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Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, beraberinde ocak yönetimi ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek, istişarede bulundu. Burada konuşan Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Anadolu Selçuklu Ocakları olarak her zaman Başkan Güder’in yanında olacaklarını belirterek, “Bugün Malatya'mızın, Battalgazi ilçemizin Şehrül-emini, Malatya'nın yiğit evladı, kıymetli ağabeyimiz Osman Güder başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisi Malatya'nın yetiştirmiş olduğu ender evlatlardan biridir. Peygamberimizin hadisinde bahsettiği gibi 'İşi ehline verin' diyor. Hakikaten iş ehline verildi. Ehline verildiği için genel bir memnuniyet ortaya çıktı. Biz Anadolu Selçuklu Ocakları olarak başkanımızın her daim yanında olduk ve her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Başkanımızı seviyoruz, Malatya'mız için değerli bir şahsiyettir kendisi. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, “Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen kardeşimizin bizleri ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz şuna inanıyoruz; toplumu ayakta tutan sivil toplum örgütleridir. İçerisinde çıkmış oldukları topluma, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan sivil toplum örgütlerinden bahsediyorum. Tabi Anadolu Selçuklu Ocakları Derneği de Malatya’mızda, bu görevi ifa eden sivil toplum örgütlerimizden bir tanesidir. Bu yönüyle kendilerine teşekkür ediyorum. Tabi diyoruz gençlik önemli, toplum önemli. Toplumu yönlendiren, gerektiğinde onlara yol gösteren sivil toplum örgütlerinin olması ile o toplumun istikametinin doğru orantılı olması gerektiğini düşünüyoruz. Anadolu Selçuklu Ocakları’nın gençlik üzerinde çok güzel çalışmaları oldu. Bizler yerel yöneticiler olarak, amacımız bu topluma hizmet etmek, topluma karşı görevimizi yerine getirmektir” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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