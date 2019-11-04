İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Kasım 2019 Pazartesi 14:04

Başkan Güder, “Turizmin Kalbi Türsab İle Arslantepe'de Atacak”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arslantepe Höyüğü’nün Malatya için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’de yürütülen ‘TOURIBOOST’ projesi ile Arslantepe Höyüğü, ziyaretçi anlamında hak ettiği değeri görecektir” dedi.

Başkan Güder, 'Turizmin Kalbi Türsab İle Arslantepe'de Atacak”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi koordinatörlüğünde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kodolanji Janos Üniversitesi, Stichting PRİME, ınEuropa ve ARTIFACTORY ortaklığıyla yürütülen ‘TOURIBOOST’ projesine Battalgazi İlçesi sınırlarında bulunan Arslantepe Höyüğü’de dahil edildi. Erzincan’ın Kemaliye İlçesi, Tunceli Munzur Çayı, İstanbul Surları, Elazığ Harput ve son olarak Malatya Arslantepe Höyüğü’nde içinde bulunduğu ‘TOURIBOOST’ projesi ile 5 ildeki Turizm alanları birden fazla çalışma ile Dünya’ya tanıtılacak. Projeyi değerlendiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, tarihi dip derinliği M.Ö 5 binli yıllara dayanan Arslantepe Höyüğü’nün tanıtımı adına projenin önemine vurgu yaptı.

BAŞKAN GÜDER: “ARSLANTEPE’YE İLGİ DAHA DA ARTACAK”

Arslantepe’nin Dünya için önemli bir miras olduğunu belirten Başkan Güder, bu mirasa herkesin sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi ve şunları söyledi: “Bizim Battalgazi’deki sloganımız ‘Medeniyetin Kalbi’ Medeniyetin Kalbi sloganımızı oluştururken esinlenmiş olduğumuz yer Arslantepe Höyüğü’dür. Battalgazi Belediyesi tarafından 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol doğrultusunda hazırlanıp ilgili bakanlık aracılığı ile UNESCO’ya teslim edilen ve tarihi dip derinliği M.Ö 5 bin’li yıllara dayanan Arslantepe’nin Dünya Kültür Miras Listesine girmesini bekliyoruz. Bilindiği üzere Dünya Kültür Miras Listesine alınması için tavsiyede bulunmak ve 2020 yılındaki UNESCO değerlendirmesine rapor hazırlamak için ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) adına Portekiz’den Malatya’ya gelen Uzman heyet çalışmalarını tamamlamıştı. Aslantepe Höyüğü Malatya, Türkiye ve Dünya için çok önemli bir yerdir. Böylesine önemli bir merkezi insanlarımıza tanıtmak gereklidir. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi koordinatörlüğünde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kodolanji Janos Üniversitesi, Stichting PRİME, ınEuropa ve ARTIFACTORY ortaklığıyla yürütülen ‘TOURIBOOST’ projesine Arslantepe Höyüğü’de dahil edildi. Bu proje ile 5 turistlik alanın tanıtımı yapılacak. Arslantepe Höyüğü’de bunlardan bir tanesi. Görsel olarak tanıtımın yanı sıra buraya Dünya’nın dört bir yanından turistler getirilecek. Buda Arslantepe’nin ziyaretçi anlamında hak ettiği değeri sonunda görmesini sağlayacaktır. Arslantepe, kültürel ve sanatsal miras için bir anahtar güdümünde. Arslantepe bizim ortak mirasımız ve bu mirasa hepimizin sahip çıkması lazım. Özellikle Arslantepe vasıtasıyla, diğer kültürel miraslarımızı da dünya turizmine katkı sunmak amacıyla hizmete sunmuş olacağız” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çınar, “Bir Gün Değil Her Gün Çanakkale” Başkan Çınar, “Bir Gün Değil Her Gün Çanakkale”
Yeşilyurt Belediyesinin Çevre Hizmetlerinde Ki Başarısı, Büyük Yankı Uyandırdı Yeşilyurt Belediyesinin Çevre Hizmetlerinde Ki Başarısı,...
Arslantepe Sergisi Yoğun İlgi Görüyor Arslantepe Sergisi Yoğun İlgi Görüyor
Kuluncak’ta Atıksu Arıtma Tesisi İçin İlk Adım Atıldı Kuluncak’ta Atıksu Arıtma Tesisi İçin İlk Adım...
Akçadağ’da Açılış Töreni ve İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasyon Töreni Düzenlendi Akçadağ’da Açılış Töreni ve İyi Tarım Uygulamaları...
Büyükşehir Akçadağ’da asfaltlama çalışmaları yaptı Büyükşehir Akçadağ’da asfaltlama çalışmaları...
Başkan Çınar, “Zenginliklerimizi Farklı Yatırımlarla Dünyaya Kazandıracağız” Başkan Çınar, “Zenginliklerimizi Farklı Yatırımlarla...
Gençlik Meclisleri güçlerini birleştirdi Gençlik Meclisleri güçlerini birleştirdi
Başkan Çınar, “Gençlerimizi İyi Bir Geleceğe Hazırlamak Asli Görevimiz” Başkan Çınar, “Gençlerimizi İyi Bir Geleceğe...
Başkan Güder, “Cumhuriyet, Bir Mucizenin Ve Var Oluşun Adıdır” Başkan Güder, “Cumhuriyet, Bir Mucizenin Ve Var...
Başkan Çınar, “Cumhuriyet, Şanlı Tarihimizdeki Yeniden Dirilişin Adıdır” Başkan Çınar, “Cumhuriyet, Şanlı Tarihimizdeki...
Türk Kızılay’ından Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısına Büyük Destek Türk Kızılay’ından Yeşilyurt Belediyesi Emanet...
Yeşilyurt’un Mahalleleri Değişim Hizmetleriyle Farklı Bir Kimliğe Bürünüyor Yeşilyurt’un Mahalleleri Değişim Hizmetleriyle...
Battalgazi Belediyesi’nden Öğrencilere Sinema Etkinliği Battalgazi Belediyesi’nden Öğrencilere Sinema...
TOKİ Parkı Törenle Hizmete Açıldı TOKİ Parkı Törenle Hizmete Açıldı
Yukarı Çık
banner687
banner691

Başkan Çınar, “Bir Gün Değil Her Gün...
Yeşilyurt Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında; Çanakkale destanı ve ruhunu, tüm yurdu karış karış...

Haberi Oku