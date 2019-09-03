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03 Eylül 2019 Salı 16:29

Başkan Güder, “Türkiye Değişik Mozaiklerin Birbiri İle Ahenk Sağladığı Ülke”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Muharrem ayı dolayısıyla Hz. Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman’ı ziyaret etti. Başkan Güder, ülkemiz ve milletimiz için birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Türkiye değişik mozaikleri olan, ama bu değişik mozaiklerin birbiri ile ahenk sağladığı ülke” dedi.

Başkan Güder, 'Türkiye Değişik Mozaiklerin Birbiri İle Ahenk Sağladığı Ülke”
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Özel Kalem Müdürü Mehmet Acun, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı ile birlikte Hz. Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Hz. Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu mübarek ayda orucumuzu kutlaması ve bizleri o yönde tebriki ve anlayışı nedeniyle teşekkür ediyorum. Muharrem ayımızın bütün ulusumuza, özellikle Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, birlik ve beraberliğin ülkemiz ve milletimiz için önemine dikkat çekerek, “Şu an Muharrem ayını yaşıyoruz. Muharrem ayını tebrik etmek, kendileri için, ülkemiz için, vatanımız için, tüm İslam alemi için ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Türkiye değişik mozaikleri olan, ama bu değişik mozaiklerin birbiri ile ahenk sağladığı ülke. Hiç birimizin bir diğerimizi ötekileştirme lüksümüzün olmadığını, biz yaratılanı severiz, yaratandan ötürü. Bu felsefe ile hareket etmemiz lazım. Ortak değerlerimizi öne çıkarmamız lazım. Ortak değerimiz vatanımız, Türkiye’miz, ortak değerimiz bayrağımız, örfümüz, ananemiz, geleneğimiz. Belki saydığımızda yüzlerce, binlerce ortak değerimiz var. Bu ortak değerler etrafında buluşmamız lazım. Battalgazi’mizi de hakikaten fikri düşüncesi ne olursa olsun, herkesin kardeş olduğu, herkesin aynı havayı, aynı güneşi, aynı toprağı paylaştığına inanıyoruz. Böylede davranıyoruz” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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