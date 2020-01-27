Başkan Güder, “Vakit kaybetmeden hasar tespit çalışmalarına başlanıldı”

Elazığ’da yaşanan 6.8’lik deprem sonrası Malatya olarak ciddi bir sınav verdiklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, en fazla zararı Doğanyol, Pütürge ve Battalgazi ilçesinin aldığını belirtti. Battalgazi Belediyesi olarak depremin ilk anından itibaren ekiplerin sahada yoğun bir çalışma içinde olduğunu hatırlatan Başkan Güder, şuana kadar 30’a yakın binanın mühürlendiğini açıkladı. Mühürlü bina sayısının daha da artabileceğini belirten Başkan Güder, vatandaşlara bazı uyarılarda da bulundu. Başkan Güder, “Evleri hasar gören vatandaşlarımız Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne beyanda bulunsunlar. Gerekli yardımlar yapılacaktır” dedi.

BAŞKAN GÜDER: “DEPREM SONRASI KRİZ MASASI OLUŞTURDUK”

Depremin hemen ardından Battalgazi’de bulunan 102 mahalle ile irtibata geçtiklerini dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle tüm milletimizin başı sağ olsun. Şuana kadar almış olduğumuz bilgilere göre, 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarını sabırlar diliyorum. Burada yaralılarımız var. Şükürler olsun ki yaralılarımızın durumları çok ciddi değil. Birçoğu da bulundukları hastanelerden taburcu olmuş durumdalar. Bilindiği üzere Elazığ’da 6,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremde fay attı üzerinde olan Malatya’nınDoğanyol, Pütürge ve Battalgazi ilçelerinde ciddi hasarlar meydana geldi. Şuan Battalgazi’de hayatını kaybeden vatandaşımız çok şükür yoktur. Ancak maddi anlamda ciddi kayıplarımız söz konusu. Depremin yaşanmasını ardından Battalgazi’mizde bir kriz merkezi oluşturduk. Bu kriz merkezi ile özellikle 102 mahallemiz ile irtibat kurmaya çalıştık. Muhtarlarımız ve vatandaşlar aranarak, hasar olup olup olmadığı öğrenildikten sonra, yol haritamızı belirledik. Gelen talepler doğrultusunda Belediyemizin tüm birimleri, depremin yaşandığı andan kısa süre içinde sahaya inmiş oldular ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılamak adına çalışmalarını devam ettirdiler. Battalgazi ilçemizde ve Battalgazi Belediye’mizde bu koordinasyon sağlanırken, Jandarma birimimiz ile Kaymakamlığımız sürekli istişare halinde olduk. Bizlerde daha sonrasında Belediye Başkanları olarak Milletvekillerimiz olarak Valiliğimizde bir kriz merkezi oluşturarak tüm Malatya için neler yapabiliriz onun istişaresini yapmış olduk” Şeklinde konuştu.

“HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINDA ZAMAN KAYBETMEDİK”

Deprem sonrası hasar tespit çalışmalarında zaman kaybetmediklerini ve yapılan çalışmalar neticesinde ciddi hasarların olduğunu belirten Başkan Güder, “Cumartesi günü Valiliğimizin koordinesinde can kaybının olmasından dolayı Doğanyol ve Pütürge’ye giderek, buradaki çalışmalarını yerinde inceledik. Bu çalışmaları yaparken, Battalgazi Belediye Başkanımızın kontrolünde Battalgazi’deki Mahallelerimizde oluşan hasar tespit çalışmalarına başlanıldı. Cumartesi günü Doğanyol ve Pütürge’de olduğumuz için Pazar günü erkenden MKYK Üyemiz ve Malatya Milletvekili Sayın Bülent Tüfenkçi ile arkadaşlarımızla birlikte, bölgemizde ki hasarları tespit etmeye çalıştık. Orada yaşayan vatandaşlarımızı rahatlatmak adına onları ziyaret ettik. İncelemelerimizde şunu gördük; Can kaybı yoktur ama maddi olarak ciddi hasarların oluşmuş olduğunu gözlemledik. Özellikle Bulutlu bölgemizde bulunan evlerin yüzde 70’inin kullanılmaz halde olduğunu gördük. Pazar günü 20 mahallemizi gezerek incelemelerde bulunduktan sonra Eskimalatya Merkezine geldik. Yine burada da ciddi anlamda binalarda hasar olduğunu gözlemledik. Şuana kadar bize gelen bilgilere göre otuza yakın binanın mühürlendiği ve binalara giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi. Tabiki mevcut durumdan dolayıhasar sayısının da artabileceği söylendi. Biliyoruz ki Battalgazi’mizde şuan 500’ün üzerinde evin hasar gördüğünü tahmin ediyoruz. İnşallah kısa sürede hem bu arkadaşlarını ihtiyaçlarını giderme adına hem de tespit edemediğimiz binalar var ise bunların tespitini de kısa sürede yapacağız” dedi.

“BATTALGAZİ BELEDİYESİ OLARAK HER SANİYE SAHADAYDIK”

Depremin hemen ardından Battalgazi Belediyesi olarak vatandaşların yanında olduklarını hatırlatan Başkan Güder, “Biz, kriz merkezimizi oluşturduktan hemen sonra Belediye binamız başta olmak üzere tüm sosyal tesislerimizi halkımızın istifadesine sunduk. Halkımızın daha güvenir bir ortamda, kalabalık içerisinde özgüvenli bir ortamı oluşturmaya çalıştık. Akşama kadar bu tesislerimiz açık olarak halkımızın istifadesinde oldu. Binlerce vatandaşlarımızı bu tesislerimizde misafir ederek, ihtiyaçlarını da karşılaşmış olduk. Dün akşam itibari ile Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile bu tesislerimizi gezdiğimizde, burada kalan vatandaşlarımızın azaldığını gördük. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan hasar tespit komisyonuna Belediyemizdeki personellerimiz ile destek verdik. Onlarla birlikte depremden zarar gören evlerde hasar tespitleri yapılarak, bazı evlerde vatandaşların evlerine dönmelerinde her hangi bir aksi durumun olmadığı belirlendi. Bu incelemelerden dolayı da sosyal tesislerde ki birçok vatandaşımızın sayısında azalma gördük. Belediye olarak tüm araç ve ekipmanlarımızla Cuma gününden itibar hep sahada olduk. Nerede nasıl sıkıntılar var bunların kontrolleri yapıldı. Çadırlarımızı ihtiyaç duyulan bölgelerde kurarak, vatandaşımızın başını sokabileceği bir alanı oluşturma adına çalışmalarımızı yürüttük. Doğanyol ve Pütürge’de can kaybı olması nedeniyle tüm çalışmalar o bölgeye yoğunlaşmıştı. Valimizin talimatı ile birlikte bugün de Battalgazi bölgemizde yaklaşık 30’un üzerinde ekip çalışmalarını yapıyor” diye konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZIN TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILADIK”

Depremzede ailelere, Battalgazi Belediyesinin tesisleri ve çadırlarda konaklayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında canla başla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Güder, şunları söyledi: “Depremzede ailelerimize ve tesislerimizde kalan vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını çok şükür eksiksiz karşıladık. Çadırlardan sonra arkadaşlarımız tarafından ihtiyaç olan bölgelere mağduriyetlerin giderilmesi için Doğanyol ve Pütürge’de 3 bin vatandaşımıza sıcak yemek hazırladık. Özellikle çadırlarda ve toplanma yerlerindeki vatandaşlarımıza 5-10 bin arasında çorba ikramımız oldu. Biz, ihtiyaçları gidermek adına bu çalışmalarımızı yapmış olduk. Şunu belirtmekte fayda var. Depremden hemen sonra İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Çevre Şehircilik Bakanımız bu bölgede bulundular.Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önce Elazığ, sonra da Malatya’ya geldiler. Doğanyol’a geldiğinde sayın Cumhurbaşkanımız ile konuştuğumuzda Battalgazi’de ciddi problemlerin olduğu, maddi kayıplı hasarların olduğunu ilettik. Kendileri de Allah can kaybı vermesin bu maddi hasarlı kayıpları kısa sürede telafi edileceğini beyan ettiler. Gerçekten de Cumhurbaşkanımızın da ifade etmiş olduğu gibi hükümetimiz devletimiz vatandaşımızla beraber onların yaralarını sarma adına geçe gündüz demeden 24 saat çalışmalarına devam ediyorlar.İnşallah bu hususta bir değerlendirme yapılaraktan vatandaşa daha etraflı bilgi verilecek.”

“RESMİ KURUMLARDAN YAPILAN AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİLMELİ”

Resmi Kurumlar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar gösterilmemesi uyarısında da bulunan Başkan Güder, “Özellikle şunuda ifade etmem gerekiyor. Bu tür sıkıntılı anlarda bazı kesimler tarafından sosyal medyada yalan yanlış haberler yapılıyor. Bazı söylentiler insanlarımız arasında dolaşabiliyor. Biz vatandaşlarımızdan burada şunu talep ediyoruz. Resmi makamlardan gelmeyen hiçbir açıklama, sizi bağlamasın ve onlara inanmayın. Yetkili merciler sizlere yönlendirici açıklamalar yapacaktır. Çevre Şehircilik Bakan yardımcımız da Malatya’mıza teşrif ettiler. Kendileriyle özellikle Battalgazi’miz hakkında istişarelerde bulunduk. Oluşan hasarları el birliği ile ortadan kaldıracağız. İnşallah ülkemiz bir daha böyle bir hadise yaşamaz” ifadelerini kullandı.

“ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU YAPSINLAR”

Son olarak evi hasar gören vatandaşlara Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerektiğini hatırlatan Başkan Güder, “Özellikle evlerinde sıkıntı hisseden veya gören vatandaşlarımız şunu yapsınlar; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne beyanda bulunsunlar. Çünkü burada esas olarak alınacak beyan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vermiş olduğu beyan esas alınarak vatandaşlara yardımlar yapılacaktır. Tabi bu şikayetlerinizi belediyemize de iletebilirsiniz ama esas olarak zarar ziyanı tespit edecek olan birim Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz. Tekraren rabbim böyle bir afeti böyle bir imtihanı ülkemize dünyamıza yaşatmasın diye temennide niyazda dilekte bulunuyoruz” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)