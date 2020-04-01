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01 Nisan 2020 Çarşamba 15:11

Başkan Güder, “Vatandaşlarımızın morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz”

‘Evde kal, evde hayat var’ sloganıyla hareket eden Battalgazi Belediyesi personelleri, üstü açık tur otobüsüyle sokakları dolaşarak, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara moral vermek amacıyla sunduğu müzik dinletisi, büyük beğeni topladı.

Başkan Güder, 'Vatandaşlarımızın morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz”
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Battalgazi Belediyesi, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara moral vermek amacıyla, üstü açık tur otobüsünde müzik dinletisi sunuldu. Profesyonel müzisyenlerin eşik ettiği müzik dinletisinde belediye personelleri, Malatya ve Doğu Anadolu bölgesi yöresine ait türkülerini seslendirdi. Maske, eldiven ve tulum giyerek çıkan müzik ekibi 'evde kal, sağlıkta kal' diyerek vatandaşlara uyarılarda da bulundu.

MİNİ KONSER RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Battalgazi Belediyesi personelleri, üstü açık otobüsle Malatya sokaklarında mini bir konser verdi. Salgın riski nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar ise evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak söylenen şarkılara eşlik ederek, moral buldu. Otobüs içinde müzik ekibinin sunduğu bu mini konser, vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Ulusal Basında ve Sosyal medyada da yoğun ilgi gören program nedeniyle vatandaşlar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN GÜDER: “BU ZOR ZAMANLARDA VATANDAŞLARIMIZ MORAL BULDU”

Battalgazi Belediyesi olarak her daim vatandaşların yanında olduklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Türkiye olarak dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile 10 Mart’ta tanışmış olduk. Bunun öncesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin de böyle bir virüsle tanışabileceği noktasında Sağlık Bakanlığımıza vermiş olduğu talimatla gerekli önlemler hususunda çalışmalar yapıldı. Şuanda dünyada 202 ülkede olduğu gibi Türkiye’de de vakalar görülmeye başlandı ve devam ediyor. Tabi burada alınan tedbirler ve insanlarımızın evde kalması çok çok önemli. Bu hastalığın bulaştırıcı özelliğinin olması nedeniyle vatandaşlarımıza ‘Evde kal, evde hayat var’ diyoruz. Kültür Müdürlüğümüz ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte belediye personellerimize profesyonel müzisyenlerinde eşlik ettiği gezici bir mini konser düzenledik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Vatandaşlarımız biraz moral buldu. Bu zor zamanlarda vatandaşlarımızın morallerini yüksek tutmak için Battalgazi Belediyesi olarak her tür çalışmayı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu zamanda birbirimize destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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