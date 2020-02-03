Başkan Güder, “Yardım Yapılmayan Hiçbir Ailemiz Kalmadı”

24 Ocak’ta Elazığ’da yaşanan 6.8’lik depremde Malatya’da en fazla zarar gören ilçenin Battalgazi olması nedeniyle, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e geçmiş olsun ziyaretleri devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Polat ve Malatyalı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, Başkan Güder’i makamında ziyaret etti. Başkan Güder’e geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, ilçedeki hasar çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

POLAT: “20 TIR YARDIM MALZEMESİ GETİRDİK”

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Polat, “Malatya ve Elazığ’da yaşanan depremden dolayı sayın başkana geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Ölenlerimize cenab-ı Allahtan rahmet VE yaralılara sağlık sıhhat, geride kalan vatandaşlarımıza da çok geçmiş olsun diliyoruz. Biz, İstanbul Ticaret Odası olarak bölgemize 20 tır gıda, yiyecek, ısıtıcı ve çeşitli insani yardımlarda bulunduk. Sivil toplum örgütü olarak üzerimize düşen görevleri yaptık ve yapmaya da devam edeceğimizi sayın başkanımıza arz ederim. Cenabı Allah bir daha böylesi acı bir olayı ülkemize, şehrimize yaşatmasın. Başkanım tekrardan geçmiş olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

AKDAŞ: “YALNIZ OLMADIKLARINI ANLATMAK İSTEDİK”

MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş “Sayın başkanımıza, Battalgazi’mize, Malatya’mıza ve Elazığ’ımıza büyük geçmiş olsun diliyoruz. Allah bir daha böyle felaketleri bir daha göstermesin. Sayın başkanımıza burada bulunarak zamanını almak yerine onların ihtiyaçları nedir? Sonra ki dönemde neler yapabiliriz? Beraber bir şeyler yapılabilir mi? Eksikliklerimiz nedir? hem onları ifade etmek hem de az da olsa arkadaşlarımızla birlikte bir moral vermek istedik. Yalnız olmadıklarını anlatmak istedik. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışacağız. Malatya’mıza geçmiş olsun diyoruz. Rabbim böyle felaketlerden şehrimizi ve ülkemizi korusun diyorum.”

BAŞKAN GÜDER: “DEPREMİN İLK ANINDAN BERİ SAHADAYDIK VE HALEN SAHADAYIZ”

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Polat ve Malatyalı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş’ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de “Depremin ilk anından itibaren bizi yalnız bırakmayan başta hemşerilerimiz olmak üzere tüm Türkiye’deki vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Hakikaten ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bir daha gördük. Bugünde MİAD başkanımız ve yönetim kurulu başkanımız olmak üzere ve İstanbul Ticaret Sanayi Odasından yönetim kurulu üyeleri bizleri ziyaret ettiler. Ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Hepimizin ortak duası rabbim bir daha böyle bu tür felaketleri ülkemize, yurdumuza, vatanımıza yaşatmasın. Belirttiğimiz gibi deprem anından itibaren Türkiye yekvücut oldu. Her daim yanımızda oldular. Maddi ve manevi olsun her türlü yardımı bizlere sundular. Bizde yerel yöneticiler olarak, Malatya olarak bütünleşerek deprem bölgelerindeki yaraları tedavi etmek adına ilk andan itibaren alandaydık ve halen alandayız. Şükürler olsun devletimize buradan şükranlarımızı arz ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilk andan itibaren üç bakanımız Elazığ bölgesinde. Malatya’mızda üç tane bakan yardımcımız var. Sürekli bizlerle beraberler. Sahanın ihtiyaçlarını beraber tespit ediyoruz. Anında çözüm noktalarına odaklarını zorlayarak neler yapabiliriz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Depremde ağır hasar gören dört ilçeden biriyiz. Şuan geldiğimiz noktada şükürler olsun tespitlerimiz son aşamaya yaklaştı. Depremde evleri ağır hasarlı olan, çadırı olmayan ısıtıcısı olmayan yatağı yorganı olmayan gıda yardımı yapılmayan hiçbir ailemiz kalmadı. Ve bunlarda yapılmaya devam ediyor. MİAD başkanımıza ve yönetim kuruluna, İstanbul Ticaret Odasındaki başkanımıza bugüne kadar sağlamış oldukları katkılarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)