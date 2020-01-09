Başkan Güder, “Yaşadığımız tüm acılarımız zafer getirdi”

Battalgazi Belediyesi, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgalinde bulunan doğu illerini geri almak için düzenlenen ve binlerce Mehmetçiğin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı nedeniyle bir anma programı düzenledi. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Belediye Konferans Salonunda düzenlenen programa Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin, Milliyetçi Harekat Partisi Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü Öğretim Görevlisi Aykut Dönmez, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DÖNMEZ: “ACININ TAZE TUTULMASI ÖNEMLİDİR”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü Öğretim Görevlisi Aykut Dönmez, “Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğine hoş geldiniz. En başta böyle bir etkinliği düzenlediği için Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Millet olmak tarihte gerçekleşen bir süreç dolayısıyla tarihimizi öğrenmek millet olmakla eş anlamlı bir önemli faaliyet kanaatimce. Ben burada konuşmama gösterilen videodaki teyzemizin bir sözüyle başlamak istiyorum. Teyzem ‘Vatan sağ olsun’ diyor. Çünkü biz o kadar şehidi bu vatan toprakları için verdik. Onlar bizim dedelerimizdi, atalarımızdı ve bu duygunun, bu acının taze tutulması millet olarak varlığımızı sürdürebilmemiz noktasında çok büyük bir ehemmiyet arz ediyor.Bugün İsrail devleti 2 bin yıl bir sürgünün sonunda kurulabildi. Fakat yani Kur’an da İsrail oğulları olarak geçen Yahudi toplumu varlığını muhafaza etti. Bunu yaparken geçmişte yaşadığı acıları taze tuttu. Mesela Kudüs’teki ağlama duvarını hepimiz biliyoruz. Ağlama önüne geçip Tevrat veya Zebur okurlar. Orada roma döneminde yakılması ve yıkılması olayını sürekli taze tutarlar. Bu vesileyle de dünya da varlıklarını devam ettirmişlerdir. Başka toplumlara baktığınız zaman yok olup gitmişlerdir ama İsrail oğulları ve Yahudiler bunu başarmışlardır. Sarıkamış ta yaşanan acı, dram çok büyük bir acı ve dramdır. O kadar büyüktür ki bir kısmını anlatmamız bile istenmez” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜDER: “GEÇMİŞE BAKARAK, GELECEĞİMİZE IŞIK TUTMALIYIZ”

“Sarıkamış harekatı deyince; İbret var, hüzün ve dram vardır” diyerek şehitleri anma konuşmasına başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle 105 yıl önce rahmeti rahmana ulaşıp şehit olan atalarımızı anmak üzere Battalgazi Belediyemizin hazırlamış olduğu programa hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabi Sarıkamış deyince; ibret var, hüzün ve dram vardır. Burada amacımız geçmişi yargılamak değil, geçmişe bakarak geleceğimize ışık tutmak. O gün kıt imkanlarla ülkesini savunmak için belki yanlış askeri stratejiler uygulanmış olabilir. Belki evdeki hesap çarşıya uymamış da olabilir. Ama niyet ülkemizi düşmanlardan kurtarmaktır. Enver Paşa komutasındaki askerlerimiz belki o gün zor koşullarda kar ve kışın hakim olduğu belki düşmandan daha fazla zarar bize verdiği bir dönem de maalesef o gün 3. Ordu komutanı dinlenmeyerek onun söylemleri kâle alınmayarak, böyle sefere girişimde bulunuldu ve bu sefer bir çok ibretler sunmuş oldu. Bizler onların evlatları olarak o tarihte yaşamış oldukları olaylardan ders alarak ve düne bakarak yarınlarımızı tanzim edeceğiz. İşte bugün geçmişi hazırlatıyoruz. Geçmişi şu an yaşatmak istiyoruz ve geçmişte yaşanan olayları ilerdeki evlatlarımıza taşımak istiyoruz. Bu amaçla bugün bu programımızı gerçekleştirmiş olduk. Tarih tekerrürden ibarettir. Ders alınsaydı, tarih tekerrür eder miydi? Biz, tarihteki yaşanmış olayları ibret kabul ederek, onlardan ders alacağız. Acılarımız daima zaferler doğurmuştur. Acılarımızdan ders alacağız geleceğimizi ona göre tanzim edeceğiz. Ders almalıyız ki yanlış stratejilere sapmayalım. Ecdadımız vatana nasıl sahip çıkmışlarsa bizlerde bugün aynı şekilde sahip çıkacağız. Doğru hedefler belirleyip doğru planlar çerçevesinde rotamızı yol haritamızı kendimize çizmiş olacağız. Cenabı Allah’tan onlar için rahmet diliyoruz. Belki onlar o gün üşüdüler ama Peygamberimizin sinesinde rahat uyuyorlar. Allah’a ve Resulüne ulaşmak için bir karış toprağı vermeme adına canlarını seve seve feda ettiler. Rabbim rahmet eylesin mekanları cennet olsun” dedi.

VALİ BARUŞ: “TOPRAKLARIMIZIN HER BİR KÖŞESİ, ŞEHİT KANLARIYLA YOĞRULMUŞ AZİZ TOPRAKLARDIR”

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Valisi Aydın Baruş, şunları söyledi: “Öncelikle Sarıkamış şehitlerimizi unutmayarak böyle bir programı takip eden Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder Bey’e çok çok teşekkür ediyorum. Bu bir vicdan borcudur. Bu şehitlerine karşı olan minnet borcudur. Bunu yerine getirip buraya gelip bu programı huşu içerisinde dinleyen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çok değerli kardeşlerim milletleri millet yapan bazı değerler vardır. Bu değerlerin başında tarih süreci içerisinde o milletlerin gösterdiği kahramanlıklar büyük değer tutmaktadır. Destanlar bunların başında gelir. Bir olaya destan denmesinin sebebi o olayda çok büyük fedakarlıklar ortaya konulması canlar verilmesi kanlar dökülmesidir. Ve o olayın bir milletin hafızasında yüreğinde çok büyük izler bırakmasıdır. İşte bizim Türk milleti olarak, büyük bir millet yapan en önemli destanların başında Çanakkale destanı ile birlikte Sarıkamış destanı gelmektedir. Neden Sarıkamış destanı denmektedir. Çünkü on binlerce vatan evladı kendilerine emir verildiği zaman vatanı milleti savunması gerektiği bilincinde olarak, üzerlerinde yazlık kıyafetleriyle hiçbir donanıma sahip olmadan Allahuekber dağlarında Rusları bu memleketin sınırlarından def etmek için gittiler. Biz, bu tarihimizdeki destanlarla sadece sevinmedik ama üzüntüleriyle elemleriyle bu destanları yüreğimizde halen yaşatıyoruz. Bugünde dünyanın dört bir tarafında ülkemizin dört bir tarafında milletimizi görmek isteyen yurdumuza el uzatmak isteyen hainlere karşı askerimiz, polisimiz ve jandarmamız mücadele veriyor. Güneydoğudaki terörle mücadelede Hakkari’nin karlı dağlarında Şırnak’ın karlı dağlarında Ağrı’nın karlı dağlarında mücadele eden askerlerimiz işte bu Sarıkamış destanı ruhuna sahip insanlardır. Ben buradan bir kez daha aziz şehitlerimizi vatanın bütünlüğü uğruna ruhunu teslim eden güzel şehitlerimizi rahmetle anıyorum Allah mekanlarını cennet eylesin. Bugün yine Türk ordusu Suriye’de ülkemize saldırmak isteyen teröristlere karşı zeytin dalında Fırat kalkanında elde ettiği zaferlerden sonra barış pınarı harekatında da büyük bir başarı sağlayarak teröristlerin inlerine kadar girdi ve bu başarısı devam edecek. Çünkü biz biliyoruz ki bu büyük millet bütün yaptığı dualarda askerini unutmuyor. Biz bu şekilde de birlik beraberlik halinde büyük bir millet olmayı sürdürdüğümüz müddetçe, ülkemiz ve milletimizin üzerinde şer emelleri olanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Yeter ki biz bu duyarlılığı bu fedakarlık ruhunu çocuklarımıza ve yeni nesillerimize çok çok iyi anlatalım. Zamanı geldiği zaman burada olduğu gibi o şehitlerimizi unutmayalım aynı zamanda da şehitlerimizin emanetlerine saygı duyalım. Ailelerine saygı duyalım gazilerimize saygı gösterelim. Biz, ancak değerlerimizi bu şekilde yaşatırsak bu vatan uğruna feda olmuş fedakarlıkta bulunmuş güzel insanların hatırasına layık bir şekilde yaşamış oluruz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Mehmet Akif Ersoy’un da belirttiği gibi ‘Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında yatandaki binlerce kefensiz yatanı’ derken aslında bu kefensiz yatan ve bu toprak uğrunda hiçbir şey düşünmeden ailesini eşini çocuğunu ve dünya hayatını kaybedeceğini bile bile ölüme yürüyenleri kast etmiştir. Bugün topraklarımızın her bir köşesi bu şehit kanlarıyla yoğrulmuş aziz topraklardır. Bunun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Çok şükür ki bu büyük millet vermiş olduğu mücadelede bu emanetin hissiyatını bilerek hareket ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)