Başkan Güder, Yaz Okuluna Katılan Öğrencilerle Piknikte Biraraya Geldi

Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Yaz Okulu’na katılan öğrenciler, ilk dönem kurslarını tamamladı. Yaz Okulu kapsamında yüzme, müzik, voleybol, basketbol, futbol ve İngilizce kursları başta olmak üzere birçok alanda açılan kurslara katılan öğrenciler, ilk dönem kurslarını tamamladılar. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi İspendere İçmeleri’nde piknik yapan öğrencilerle bir araya gelerek, onlarla bir süre sohbet edip, bol bol fotoğraf çektirdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Yaz Okulu’na öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Öncelikle çocuklarımızı böyle mutlu görmek bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Tabi sosyal belediyeciliğin gereği olarak gençlerimiz olan, geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bir 2018- 2019 zorlu bir öğretim yılı geçirdiler. Tabi biz özellikle yaz aylarında çocuklarımıza, evlatlarımıza sahip çıkmak amacıyla belediyemiz tarafından Yaşam Merkezi’mizde 3 dönemi kapsayacak şekilde kurslar oluşturdular. Dönemler bir aylık olarak belirlendi. Burada bir ayı arkadaşlarımız bitirmiş oldular ve çocuklarımızın memnuniyetini burada görmek bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Ve çocuklarımızla sağlık turizminin belki Malatya’da en önemli yerlerinden bir tanesi, ana merkezi olan İspendere şifalı içme sularımızın bulunmuş olduğu yerde, çocuklarımızla beraber, aileleri ile beraber piknik düzenleyelim ve bu bir aylık dönemi burada sonlandıralım diye düşündük. Arkadaşlar öyle düşünmüşler, tertip etmişler. İnşallah 17 Temmuz’da ikinci dönemi burada arzulayan, isteyen çocuklarımızı ikinci döneme de alacağız. İnşallah yaz dönemini daha verimli bir şekilde değerlendirme adına öğretmenlerimizin nezaretinde inşallah tamamlamak istiyoruz. Tabi biraz öncede ifade ettik; çocuklarımız bizim geleceğimiz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz neslimizi en güzel şekilde yetiştirmek, onlara vatan, millet, bayrak sevgisini, ülküsünü aşılamamız gerekiyor. Biliyorsunuz kurslarımızda da yüzmenin yanında, yabancı dil kursları olsun, değişik spor alanlarında futbol olsun, voleybol olsun, basketbol olsun, bu yönüyle çocuklarımızı yaz döneminde onlara sahip çıkarak, onların zamanlarını en güzel şekilde geçirmeleri için Battalgazi Belediyesi olarak bu yönde gayretlerimizi gösteriyoruz. Ve çocuklarımızın yüzlerinde gördüğünüz bu tebessüm, bu memnuniyet bizleri de memnun ediyor. Yapmış olduğumuz işinde ne kadar doğru olduğunu, hep beraber burada müşahede etmiş oluyoruz” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)