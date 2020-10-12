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09 Ocak 2021 Cumartesi 10:25

Başkan Güder’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Güder, gece gündüz demeden halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Başkan Güder'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Güder, yayımladığı mesajında, halkı bilgilendirmek gayesiyle gece gündüz çalışan basın mensuplarının çoğu zaman zorlu şartlar altında görev yaptığını belirterek, “Halkımızın doğru ve tarafsız bilgilerle gelişmelerden haberdar edilmesi, bilinçli bir toplumun da vazgeçilmez şartıdır" dedi.

Başkan Güder mesajında şu ifadelere yer verdi; “Vatandaşlarımızın ilçemizde, ülkemizde ve dünyada meydana gelen olaylardan, yaşanan gelişmelerden haberdar olması için çalışan basın mensubu arkadaşlarımız bizlere doğru bilgileri, teknolojinin gerektirdiği hızda ulaştırmaya çalışmaktadır. İlkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak doğru, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde, halkın gözü, kulağı ve sesi olarak aktarmak en önemli görevdir. Gazetecilik, bir iş ve meslek olmakla birlikte aynı zamanda yapılan işin niteliği ve vasfı itibarıyla bir kamu hizmetidir. Gelişmeleri doğru okuyabilen, halkı objektif ve eksiksiz bilgilendirmeyi ilke edinmiş basın-yayın organlarının varlığı, sağlıklı kamuoyunun oluşmasının, demokrasimizin işlemesinin önemli bir unsurudur. Bu doğrultuda, yerelden ulusala kadar bütün medya kurumları ve çalışanlarının kritik bir fonksiyon icra ettiğine inanıyoruz. Bu vesileyle gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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