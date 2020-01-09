Başkan Güder’den “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” Mesajı

Başkan Güder, yaptığı yazılı açıklamasında; “Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin mesai saati gözetmeksizin verdikleri mücadeleyi takdir ile karşılıyoruz. Güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun; güçlü basın kuruluşları da, güçlü demokrasinin teminatıdır. Gelişmiş demokrasilerde medya dördüncü kuvvettir. Bu kuvvetin erkler arasındaki objektif duruşu önemlidir. Bu önemli yerde bulunan, ülkemizin ve Malatya’mızın sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde yürümesine yardımcı olan şüphesiz ki, çalışan gazetecilerimizdir. Biliyoruz ki günümüz dünyasında yerine göre kalem kılıçtan keskin veya kuş tüyünden yumuşaktır.Birlikte şehrimizin dertleriyle dertlendiğimiz, sevinci ile sevindiğimiz, ortak paydamız Malatya olan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, aile fertleriyle birlikte kazasız, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat geçirmelerini temenni ederim” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)