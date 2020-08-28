Başkan Güder’den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk Milleti’nin şanlı tarihinin en önemli zaferlerinden olan Zafer Bayramı’nın önemine değindi.

30 Ağustos Zaferi’nin, verilen kurtuluş mücadelesinin büyük bir zaferle sona erip taçlandığı ve tarihe gömülmek istenen bir milletin, küllerinden yeniden doğuşunun ispatı olan bir gün olduğunun altını çizen Başkan Güder, “Şanlı tarihimizin en önemli mihenk taşlarından biri olan bu büyük zaferin 98’nci yıl dönümünün coşkusu ve heyecanını taşımaktayız. Bu Millet nice zaferlere imza atmış, tüm dünyaya Türk ulusunun büyüklüğünü göstermiştir. 30 Ağustos bu zaferlerin en önemlilerindendir. Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. Bize düşende bu şanlı ecdadın torunları olarak şer odaklarına karşı bu aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonuna kadar korumaktır. 26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta Türk Milleti’nin zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, başka ülkelerin boyunduruğu altında yaşayan tüm milletlere örnek olmuştur. Aynı zamanda 30 Ağustos, tüm dünyaya bağımsızlığımızın sonsuza dek devam edeceğini ilan ettiğimiz, tarihe altın harflerle yazılmış bir zaferdir. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük zaferin 98’nci yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna canlarını hiçe saymış tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayram’ımız kutlu olsun” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)