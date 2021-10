Başkan Güder’den Baro Başkanı'na “Hayırlı Olsun” Ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Malatya Barosu’nun geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği olağan genel kurulunun ardından Malatya Barosu Başkanlığına seçilen Avukat Onur Demez’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Güder ziyarette, göreve yeni seçilen Av. Onur Demez ve yönetimi kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. Baro Başkanı Onur Demez de, Başkan Güder’in nazik ziyaretine teşekkür ederek, baro çalışmalarıyla ilgili genel bilgi aktardı.

BARO BAŞKANI DEMEZ: “ZİYARETTEN ONUR VE GURUR DUYDUK”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Malatya Barosu Başkanı Avukat Onur Demez, “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e nazik ziyaretlerinden dolayı Malatya Barosu olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ziyaretinden onur ve gurur duyduk. Baro olarak avukat ve meslektaşlarımızın her daim yanındayız. Avukatlık kanununun verdiği yetkiyle toplumsal konularda da baromuz her daim toplumla iç içe olacak. Bu nedenle bizlerin üzerine düşen ne varsa başkanımızın her daim yanındayız ve kendisiyle birlikteyiz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜDER: “BAŞKANIMIZA GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Av. Demez ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileyerek Malatya Barosu’na bağlı tüm avukatlara selam ve sevgilerini ileten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle Baro Başkanlığı görevine yeni seçilen Onur Demez kardeşimize ve ekibine görevlerinde başarılar diliyorum. İl dışı programlarımızın olması sebebiyle gecikmiş bir ziyareti bugün gerçekleştiriyoruz. Toplumun daha güzel bir hayat yaşaması, hayat standartlarının yükselmesi, kültürel ve her anlamda hak ettiği yere ulaşması için her bir sivil toplum kuruluşu, her bir birim kendi üzerine düşeni layıkıyla yerine getirecektir. Yapmış olduğunuz vazifeniz hem çok zor, hem de çok kutsaldır. Savunmasız insanların dili, eli, gözü ve kolu olmak önemli bir şeydir. İnanıyorum ki Malatya ve ülkemiz için her birimiz üzerimize yüklenen sorumluluğu hakkıyla layıkıyla yerine getireceğiz. Bugüne kadar birçok ağabeyimiz veya kardeşimiz baro başkanlığı görevini yürüttü. Onlara da yaptıkları bu hizmetten dolayı teşekkür iletiyor, Onur Demez başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)