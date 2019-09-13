Başkan Güder’den “Futbol Köyü” Projesine Tam Destek

Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve beraberindeki kulüp yöneticileri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret ettiler.

“BAŞKANIMA DESTEKERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜRLER”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e Btc Turk Yeni Malatyaspor’a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek,” Btc Turk Yeni Malatyaspor olarak bugün Battalgazi Belediye Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Malatyaspor olarak hazırlamış olduğumuz bir projemiz var. Bu proje hem Malatya’ya, hem bölgemize hem de Türk futboluna hizmet edecek olan bir proje. Daha öncesinde de sayın başkanımız ile bu konuda istişareler yapmıştık. Bizlerin bu projeyi yapabilmemiz için bütün siyasetçilerimiz, iş adamlarımızın desteklerine ihtiyacımız var. İstişarelerde bulunmak ve birlikte bir yol haritası belirlemek için bugün de sayın başkanımızı ziyaret ettik. İnşallah burada yapacağımız istişare ile Malatya’mıza ve bölgemize çok güzel bir tesis kazandıracağız. Biz Btcturk Yeni Malatyaspor olarak, geçen sene ligi 5. sırada tamamladık. Ülkemizi, Bölgemizi, Malatya’mızı Avrupa’da temsil ettik.Yapacağımız bu proje belki kısa vade de beklentileri çok fazla karşılamayabilir ama, uzun vade de hem bölge futboluna hem Malatya’mıza çok fazla katkı sağlayacak bir proje. Pazar günü Türkiye Futbol Federasyonu başkanımızın Malatya ziyaretinde de kendilerine projemiz hakkında bilgiler sunduk. Kendileri de büyük destek olacaklarını ifade ettiler. Bu proje için inşallah hem Gençlik ve Spor Bakanımızdan hem de Cumhurbaşkanımızdan destek alınır. Biz, bu projeye inanıyoruz. İnanmak yarısını bitirmek demektir. Ama burada Belediye başkanlarımızın, siyasetçilerimizin ve iş adamlarımızın destekleri çok önemli. İnşallah bu projemizi Malatya’mıza ve şehrimize kazandırırız. Ben sayın Başkanımıza Btc Turk Yeni Malatyaspor’umuza vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÜZERİMİZE DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİRMEK İSTİYORUZ”

Gerçekleşen ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise,”Btc Turk Yeni Malatyaspor başkanımıza ve yönetimine, teknik heyete ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Malatyaspor bizim sevdamız. Ortak değerimiz. Bizleri en azından 15 günde bir Malatya’da bir araya getiren ve bugün herkesin Malatya diye aynı heyecanını paylaştığı bir spor türümüz. Başkanımız özellikle geçen yıl başarılı bir sezon geçirdi. Ligi 5’inci sırada bitirdik. Avrupa kupalarında elemelerine katıldık. Bu yönüyle başkanıma teşekkür ediyorum. Tabiî ki başkanımın endişesi hepimizin endişesi. Özellikle Türk sporunda son yıllarda hepimizin müşahede ettiği alt yapıdan evlatlarımızın yetişmemesi. Maça gittiğimizde isimlere baktığımızda Türk isimli kaç futbolcu olduğu dikkatimizi çekiyor. Bu gerek Türk futbolu için gerek bizler için üzücü bir durum. Bunu tekrar eski haline dönüştürmemiz lazım. Yabancı sınırlaması daha önceleri vardı ancak kalktı. Gönül arzu ediyor ki oyuncu listesine baktığımızda çoğunluk Türk olsun. Başkanımın çabası da bu yönde. Değişik spor aktivitelerinin yapılabileceği, alt yapıdan yetişen sporcularımızın Türk sporuna ve Malatyaspor’un alt yapısının oluşması hususunda başkanımın gayretleri var. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte o bölgeyi ziyaret ettik. Bu hususta Battalgazi belediyesi olarak bize ne düşüyorsa üzerimize düşen yükümlülüğü yerine getirmek istiyoruz. Bu sadece başkanımın sorunu değil, Malatya da bulunan hem yerel yöneticilerin, hem siyasilerin hem de iş adamlarının ve tüm Malatya’mızın problemi. Bu problemi aşma adına da birlik ve beraberlik içerisinde bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Başkanımın gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra Malatyaspor’umuz başarılarına yenilerini ekleyerek 2019-2020 sezonunda layık olduğu yerde sezonu tamamlar. Tekrar başkanıma ve ekibine bu nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)