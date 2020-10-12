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13 Ekim 2020 Salı 16:08

Başkan Güder’den Hayırlı Olsun Ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirilen Özlem Pelitloğlu ve yönetimini ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Başkan Güder'den Hayırlı Olsun Ziyareti
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcılarından Zafer Kırçuval ve Eyüp Sağlam, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç ve Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri ile birlikte AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirilen Özlem Pelitloğlu ve yönetimini ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

PELİTOĞLU: “BAŞKANIMIZ BATTALGAZİ İÇİN BÜYÜK ÇABALAR VERİYOR”
bu nazik ziyaretlerinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, şunları söyledi: “AK Parti İl Kadın Kolları olarak şehrimizin göz bebeği Battalgazi’mizin kıymetli Belediye Başkanı Osman Güder’i ağırlamaktan onur duyduk. Osman başkanımız, AK Parti’de iki dönem ilçe başkanlığı yapan ve sürekli engin tecrübelerinden faydalandığımız değerli bir büyüğümüz. Bizlerde kadın kolları olarak, teşkilatımızın her kademesinde görev alıyoruz, almaya da devam ediyoruz. Bununla birlikte en önemlisi 2019 seçimleri sonrasında Meclis Üyesi olmamız nedeniyle Başkanımız ile birlikte yakın çalışma içerisindeyiz. Toplumdaki huzuru, refahı ve düzeni sağlama için göstermiş olduğu gayret ve çabalara en yakın şahit bizleriz. Kadın Kolları olarak teşkilatımızla, belediyelerimizle, gençlik ve ana kadememiz ile birlikte çalışıp çıtayı daha yukarılara çıkaracağımıza eminim. Ben şahsım ve teşkilatım adına Osman Güder Başkanıma ve ekibine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GÜDER: “NE MUTLU BİZE Kİ BÖYLESİNE BÜYÜK VE GÜZEL BİR AİLENİN FERDİYİZ”
Pelitoğlu’nun uzun süredir parti teşkilatında önemli hizmetlerinin olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ağustos ayında Malatya AK Parti il kadın kolları başkanlığına seçilen Özlem Pelitoğlu ve ekibini ziyaret ettik. Kadın kolları bizim teşkilatlarımızın omurgasıdır. Partimizin hedeflerini rahatlıkla hanım kardeşlerimize anlatan kadın kollarımız bizim için önemli. Kadın Kolları teşkilatlarının partimize büyük emeği var. AK Parti ana kademesi ve diğer kademeler ile birlikte bu ailenin bir fertleriyiz. Ne mutlu bize ki böylesine büyük ve güzel bir ailenin ferdiyiz. Herkes kendi mecrasında kendi üzerine düşeni görevi sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve direktifleri doğrultusunda yerine getirdiler, getirmeye de devam ediyorlar. Her gelen arkadaşımızın partiye yeni bir ivme katarak, bu görevi ifa edeceğini umuyoruz. Başkanımız Özlem Pelitoğlu’da bu görevine talip olduğunda görevi layıkıyla yerine getirebileceğine canı gönülden inanıyorduk. Kadınlarımızın neler yapabileceğini zaten tarihsel süreçte hep birlikte gördük. Bundan sonraki süreçte de kadınlarımızın layık olduğu yerde ve görevlerde bulunması, topluma yön vermesi noktasında ciddi katkılarının olacağına inanıyoruz. Başkanımıza ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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