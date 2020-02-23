Başkan Güder’den İlhan’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Milliyetçi Harekat Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı’dan boşalan Battalgazi İlçe Başkanlığı görevine atanan İlhan İlhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Güder’in gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinde AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri eşlik etti. İlçe Başkanı İlhan’a yeni görevinde başarı dileyen Başkan Güder, Milliyetçi Harekat Partisi ile birlikte sorunları hep birlikte aşacaklarını belirtti.

İLHAN: “BİZLER AK PARTİ’NİN YANINDAYIZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren MHP Battalgazi ilçe başkanı İlhan İlhan, “Genel Merkezimizin ve Genel Başkanımızın takdiri ile Battalgazi ilçe başkanlığına atandım. Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ile birlikte taş üstüne taş koyup, üzerimize düşen vazifeleri yerine getireceğiz. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, bizleri ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Vatana millete elimizden geldiği kadarıyla bizler destek vereceğiz. Bizler AK Parti’nin ve Belediyemizin yanındayız. Üzerimizde ne düşerse elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Ekibimiz ve yönetimimiz ile birlikte. Rabbim bizlere güç kuvvet versin” şeklinde konuştu.

KAHVECİ: “ALLAH BİRLİĞİMİZİ DAİM ETSİN”

İlhan’a yeni görevinde başarılar dileyen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, şunları söyledi: “Öncelikle İlhan kardeşimize ve yönetimine başarılar diliyoruz. Bizler bir ekibimiz. Sahada el ele her türlü hizmet noktasında birlikte çözüm üretmeye gayret edeceğiz. Genel başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımızla Cumhur İttifakını pazara kadar değil, mezara kadar sürdüreceğiz. Milletin menfaatine doğru olan tüm çalışmalarda ortak hareket edeceğiz. Allah birliğimiz, dirliğimizi daim etsin. Mesut Samanlı başkanımız bayrağı Bülent Avşar başkandan alıp, nasıl daha yukarılara götürme gayretinde ise İlhan başkanımızda Mesut Başkan’dan aldığı bayrağı daha ileriye götürecek. Biz, AK Parti Teşkilatı olarak, kardeş teşkilat olarak her zaman başkanımızın yanındayız.”

BAŞKAN GÜDER: “BİZDE AYRI GAYRI YOKTUR, MHP İLE BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ”

Milliyetçi Harekat Partisi ile birlikte çözüm üretmeye çalışacaklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün Milliyetçi Harekat Partisi Battalgazi İlçe Başkanlığı görevine atanan İlhan İlhan kardeşimize hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bu görevin kendisine, yönetimine, Battalgazi’mize ve Ülkemize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. İl Başkanlığı görevine getirilen Mesut Samanlı kardeşimiz Battalgazi’de güzel çalışmalara imzalar attı. İlhan kardeşimizde ondan almış olduğu görevi, daha güzel yerlere taşıma adına çaba ve gayret sarf edeceğinden hiçbir endişemiz yok. Bizde ayrı gayrı yoktur. Hepimiz beraberiz. Bu ülkeye dün nasıl hizmet ettiysek, bugünde aynı hizmetleri hep beraberce taçlandırma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Battalgazi Belediye Başkanı olduğumuzda dolayı Battalgazi ilçe teşkilatı biraz daha özeli kapsıyor. Bizde teşkilatlarımız ile beraber Battalgazi’mize hizmet etme adına Belediye olarak, teşkilatlarımızın yanında olacağız. İmkanlarımız doğrultusunda talepleri karşılayarak, birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde bu birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu, bizlere neler kazandırdığını ve neler kaybettireceğini görmüş olduk. Yerelde bizler üzerimize düşen görevi layıkıyla yaparak, vatandaşın memnuniyetini sağlamak adına çalışacağız. Milliyetçi Hareket Partisi ve Partimizdeki kardeşlerimiz bizim sahadaki gözümüz kulağımız. Oluşabilecek olumsuzlukları mutlaka bizlere ileteceklerdir. Bizde oluşan bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına hep birlikte çalışacağız. Benim ilçe başkanlığı yaptığım dönemde de Mesut Samanlı kardeşimle iyi birliktelik oluşturduk. Çalışmalarımızın birçoğunu beraber yürüttük. İnşallah İlhan İlhan başkanımız daha güzel çalışmalar ortaya koyarak Malatya’mıza, Battalgazi’mize ve Ülkemize hizmet edecekler. Rabbim yolumuzu açık eylesin” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)