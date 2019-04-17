Başkan Güder’den, Özal’ı ve Fendoğlu’nu Anma Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın vefatının 26’ncı yıldönümü ve 1978 yılında bombalı bir saldırı sonucu gelini ve iki torunu ile birlikte şehit edilen Malatya Belediyesi eski başkanlarından ve milletvekillerinden Hamit Fendoğlu’nın vefatının 41’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın vefatının 26’ncı yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Askeri vesayetten bunalan milletimize demokratik bir ses, bir nefes, özgürlük mihmandarı, Malatya’nın öz evladı, unutulmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı vefatının 26. yılında rahmetle ve minnetle anıyoruz. Türk siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir şekilde dört eğilimi tek çatı altına toplayan Turgut Özal, yeni bir çığır açmıştır. Yönünü millete dönen, modern Türkiye’nin temellerini atan, höşgörü, barışçıl, sabır timsali, hizmet adamı, gönül insanı olan merhum Özal, gelecek kuşaklara temiz bir siyasi miras bırakmıştır. İlkleri, bu ülkeye ve bu necip millete tattıran, bu toprakların cesaretli ve efsane lideri Cumhurbaşkanımız, hemşehrimiz, ülkemize ve Malatya’mıza yaptığı hayırlı hizmetlerle anılmaya devam edecektir. Çileli, zor siyasi bir mücadelenin sonunda Rahman-ı Rahime kavuşan Turgut Özal’ımızı vefatının 26. yılında tekrar anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Belediyesi eski başkanlarından ve milletvekillerinden Hamit Fendoğlu’nın vefatının 41’inci yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Milletin adamı, gönül insanı, görevi başında şehit edilen efsane Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu’nu şahadetinin 41. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz ve arıyoruz. 1978 yılında iki küçük torunu, bir nazlı gelini ile birlikte şahsına özel olarak gönderilen çok profesyonelce hazırlanmış bombalı paketin evinde patlatılması ile şehit düşen Fendoğlu ailesi Malatya’nın yüreğinde silinmeyecek acı bir iz bırakmıştır. Asla biraraya gelemezler denilen 1980 öncesi ortamında, Türkiye siyasi tarihinin ilk Cumhur ittifakı’nın o gün rol model olarak benimsediği, üç partinin ortak adayı Hamit Fendoğlu’nun Malatya’da Belediye Başkanı seçilmesine tahammül edemeyen millet düşmanları çareyi barutun kokusunda aradılar. Mertliği, cesareti, halk adamı, gönül insanı olan efsane Başkan Şehit Hamit Fendoğlu’nu (Hamido), şahadetinin 41. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)