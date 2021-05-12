Başkan Güder’den Ramazan Bayramı Mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İslam âleminin, ‘on bir ayın sultanı' olan Ramazan’ı uğurluyor olmanın hüznünü yaşadığını belirttiği mesajında, “Bir rahmet, mağfiret ve bereket ayını daha geride bırakıyor, Recep ve Şaban aylarıyla müjdelenen mübarek Ramazan ayına yeniden sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşmayı ‘Cenabı Hak nasip eylesin’ diyoruz. Bu mübarek ay ki; giderken bile bizleri bayram gibi sevimli ve coşku dolu bir iklime emanet edip gidiyor. Kuşkusuz emaneti başımız ve gözümüz üstünedir ve işte bu sebepledir ki, Ramazan ayı gibi, inananlar için bayramı da bir o kadar mübarektir. Bayramımız mübarek olsun! Yüce Allah, bizleri daha nice bayramlarda buluştursun, bir araya getirip coştursun; yüreklerimizi ferahlık, zihinlerimize berraklık versin.” niyazında bulundu.

“ÖZLEDİĞİMİZ GÜNLERE İNŞALLAH KAVUŞACAĞIZ”

Öte yandan Başkan Güder, Covid-19 salgını dolayısıyla bu yılda bayramın sokağa çıkma kısıtlaması ile iç içe geçirileceğini anımsatarak, şunları kaydetti: “Bayramlar sevincin, coşkunun, muhabbetin en yoğun yaşandığı zamanlardır. Ancak hepimizin bildiği gibi bir salgın sebebiyle zor ve çok hassas zamanlardan geçmekteyiz. Gönül, geçmiş bayramlarda olduğu gibi sevdiklerimizle bir arada olmayı isterdi. Bu durum hüznümüzü artırıyor olsa da, sıhhat ve selametimiz için bunun gerekli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Daha nice Ramazan aylarında iftar sofralarında buluşacağız. İnşallah en kısa sürede hepimiz özlediğimiz günlere kavuşacağız. Allah’ın izniyle kucaklaşacağımız, doyasıya kutlayacağımız ve bir arada geçireceğimiz daha nice bayramlarımız olacak. Bu bağlamda sokağa çıkma kısıtlamasının bizim için aynı zamanda bir başka bayramın habercisi olacağını da unutmamalıyız. El ele vereceğiz, güç birliğiyle, sabırla, anlayış ve güçlü bir iradeyle bu zor günleri de atlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Milletimizin ve kıymetli hemşerilerimin Ramazan Bayramını canı gönülden kutluyor; Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)