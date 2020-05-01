Başkan Güder’den Temizlik Personeline 1 Mayıs Müjdesi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Battalgazi’nin turuncu martıları olarak bilinen Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Mesai başında olan temizlik işleri personellerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutlayan Başkan Güder, temizlik işçilerinin mesai kavramı gözetmeksizin zorlu bir görev yürüttüklerini ifade etti. Personellerle uzun süre sohbet eden Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak her zaman alın terinin ve emeğin yanında olduklarını belirti.

BAŞKAN GÜDER’DEN TURUNCU MARTILARA MÜJDE

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde temizlik işleri personelleri ile bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, burada personellere birde müjde verdi. Önümüzdeki 3 ay boyunca temizlik işleri personellerine 250 liralık gıda yardımı yapacaklarını dile getiren Başkan Güder, Battalgazi ilçesinin temiz yüzü olan turuncu martılara teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN GÜDER: “BİZ ALIN TERİ VE EMEĞİN HER DAİM YANINDAYIZ”

Alın terinin ve emeğin her daim yanında olduklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hepimizin bildiği gibi Allah-u Teala’nın affetmeyeceği iki şey vardır. Birisi şirk koşulması diğeri ise kul hakkıdır. Bundan daha iyi bir emir ve işçinin hakkını savunan bir sistem var mıdır? Yoktur. Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde ‘İşçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz!’ diye buyurmuştur. Biz işçinin ücretini alın teri kurumadan verin diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Battalgazi’nin daha güzel ve yaşanabilir olması için gece gündüz demeden çalışıyorsunuz ve bunda hepinizin payı var. Bunu sadece Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları veya birim müdürleri yapmıyor. Burada hepimiz bir aileyiz. Hepimiz bir vücut gibiyiz. Düşünün insanın parmağında bir sorun veya sıkıntı olduğu zaman sadece parmak bunu hissetmiyor. Tüm vücut bunu hissediyor. Biz sizleri aynı elimiz, gözümüz, kulağımız ve kalbimiz gibi görüyoruz. Sizinde kendinizi öyle görmenizi istiyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim yaşantımızı kolay eylesin. Sizin bu özverili çalışmanız ile ilçemiz pırıl pırıl bir durumda. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” Şeklinde konuştu.

“HEPİNİZİN ELİNE, YÜREĞİNE VE EMEĞİNE SAĞLIK”

Temizlik personellerine birde müjde veren Başkan Güder, “Geçtiğimiz günlerde korona virüs sebebiyle cadde sokaklarda büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan temizlik işleri personellerimizi kutluyoruz. Bu süreçte birçok insan evlerinde otururken, bizim personelimiz deprem demeden virüs demeden gece gündüz sahadalar ve çalışıyorlar. Onlara karınca kararınca sembolikte olsa taltif edilmeleri anlamında gıda yardımında bulunacağız. Önümüzdeki üç ay için market çeklerini kendilerine vereceğiz. Hepinizin eline, yüreğine ve emeğine sağlık. Biz büyük bir aileyiz. Rabbim sizden razı olsun” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)