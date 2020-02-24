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24 Şubat 2020 Pazartesi 15:46

Başkan Güder’den Üç Aylar ve Regaip Kandili Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Mübarek üç aylar ve Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Güder'den Üç Aylar ve Regaip Kandili Mesajı
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Başkan Güder mesajında; 25 Şubat Salı günü Üç aylar, Recep ayı ile başlayacak ardından 27 Şubat Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece de Regaip Kandili idrak edilecek.“Mübarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Üç aylardan ilki olan Recep ayı içinde iki kandil idrak edilecek. Resulullah efendimiz, Recep ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Recep ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi. Recebin ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Regaib, ihsanlar, ikramlar demektir. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Regaip gecesi yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir” dedi.

Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret aylarının başladığını kaydeden Başkan Güder," Hep birlikte Üç aylar ve Regaip Kandili’ne ulaşmış olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandiller; insanların kalplerini yakınlaştıran, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, maneviyatımızın aydınlanmasına vesile olan güzel gecelerdir. İnsanlarımız arasında sevgi ve kardeşlik duygularının arttığı; yardımlaşma, dayanışma ve birlik beraberlik düşüncesinin pekiştiği bu günleri iyi değerlendirmeli ve manevi iklimden faydalanmalıyız. 3 aylar hatalarımızın dan ders çıkarma, günahlarımızdan arınma için hepimize fırsat oluşturacaktır. Allah hepimize hatalarımızı düzeltme ve günahlarımızdan arınma fırsatı versin. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik ederek, bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğe, barış ve huzura vesile olmasını dilerim” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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