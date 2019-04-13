Başkan Güder’e Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli ve 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Başkanı Bilal Uludağ ayrı ayrı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ilk olarak Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli ve yönetimi hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada konuşan Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, “Battalgazi Belediye Başkanlığına seçilen sayın Osman Güder'e hayırlı olsuna geldik. İnşallah Allah hayırlı uğurlu eder. Daha güzel işler yapmayı kendisine nasip etsin. Biz kendisine güveniyoruz. Bundan önce yaptıklarını biliyoruz ve bundan sonrada daha güzel işler yapacağından eminiz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bir haftadır göreve başladık. Geçen Cuma günü mazbatamızı almış olduk. Pazartesi’nden itibaren de belediye binamıza gelen ziyaretçileri kabul ediyoruz. Bugün şu anda Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli ve yönetimi ile birlikte bizleri ziyaret ettiler. Onurlandırdılar. Malatya hepimizin bildiği gibi bir tarım kenti. Sanayimizde var ama, esas Malatya'mızın belki yüzde yüzünü alakadar eden kaysımız var. Çok şükür bir kaç yıl önce yaptığımız girişimler sonrası Malatya’mızda hayvancılıkta yapılmaya başlandı. Şu anda sanıyorum Türkiye’de ilk sıralamalarda yer alıyordur. Bizleri bu göreve layık gören kıymetli vatandaşlarımıza ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği başkanıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizlerde toplumumuza layık olma adına elimizden gelen çabayı, gayreti göstereceğiz. Battalgazi ilçemiz özellikle tarım ile geçinen vatandaşlarımızın ikamet ettiği bir yer. İnşallah bizde tarımsal alanda gerek yerel yönetimler olsun, gerek merkezi hükümetler nezdinde yapacağımız girişimler sonrası buraya nasıl bir katkı sunarız, bunun çalışması içerisinde olacağız. Hafızalarımızda bu düşüncemiz var. Başkanımızın şu anda gerçekleştirmek istediği bir projesi var. İnşallah Battalgazi'mizde bunu gerçekleştirme adına elimizden gelen çabayı, gayreti sarf edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Güder’i daha sonra 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Başkanı Bilal Uludağ ve Kadın Kolları Başkanı Ayşe Alparslan ile ocak yönetimi ziyaret etti. Burada konuşan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Başkanı Bilal Uludağ, “Öncelikle Osman başkanıma, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun diliyorum. Milli yürekli aslan gibi Battalgazi’nin torunu Osman başkanıma yeni görevinde başarılar dileriz. Allah muvaffak eylesin” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de, “Bizlerde bundan sonra da tüm sivil toplum kuruluşları ile olduğu gibi Milli Beka Hareketi ile beraber Battalgazi’miz için, Malatya’mız için ne yapmamız gerekiyorsa, ortak aklı ön plana alarak görüş birliğini, istişare kültürünü oluşturarak, geliştirerek, Battalgazi'mize hizmet etme yolunda elimizden gelen çaba ve gayreti sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)