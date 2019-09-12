Başkan Güder,“Hanımın Çiftliği Bölgesi Tüm Hizmetleri Hak Ediyor”

MKYK üyesi ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Eyüp Sağlam, İsmet Sevim, Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Hanımın Çiftliği Mahallesi Muhtarı Yusuf Dönmez, Fen İşleri Müdürü Rıfat Arıca ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hanımın Çiftliği Mahallesi Akanlar Sokak'ta yapılan sıcak asfalt çalışmasını yerinde incelediler.



Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan asfalt çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hanımın Çiftliği Mahallesi Muhtarı Yusuf Dönmez," Sayın başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Görüyoruz ki ilçemizde hizmetler hız kazandı.İnşallah mahallemizin sorunları bu çalışmalar ile bitecek.Ben Battalgazi Belediye Başkanım sayın Osman Güder beyefendiye ve ekibine hizmetlerinden dolayı mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.



“İmar Çalışmalarında Sona Gelindi”



Hanımın Çiftliği bölgesinin tüm hizmetleri hak ettiğini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,” Bugün sayın vekilimiz ile birlikte Hanımın Çiftliği bölgemizdeyiz. Seçimlerden önce biz bu bölgeleri gezerken,Malatya’da şöyle bir algı vardı,çevre yolunun altına herhangi bir hizmet götürülmüyor,oradaki insanlar ın üvey evlat konumunda olduğu bir algısı vardı. Bizlerde böyle bir algıyı yıkma adına çalışmalarımızı, hizmetlerimizi özellikle Hanımın Çiftliği, Orduzu ve çevre yolunun altının altındaki bölgelere ayırdık. Geçen hafta Hanımın Çiftliği’nin diğer bir mahallesinde 3 km'nin üzerinde sıcak asfalt serimini gerçekleştirdik. Sıcak asfalt maliyetinin çok yüksek olmasına rağmen bu bölgenin,hizmeti hak ettiğini düşünüyoruz. 1 km’ye bir milyon para harcıyorsunuz. Hanımın Çiftliği,bölgemiz tüm hizmetleri hak ediyor. Arkadaşlarımız bu bölgede 10 bin dönüm arazinin imar çalışmalarını son aşamaya getirdi. Umut ediyoruz ki bu ayın sonunda inşallah 1/5 binliği onaylanmış olacak. 1/5 binliği onaylandıktan sonra ivedi bir şekilde 1/binlik kısmının da çözümü tamamlanarak, yol yapımı ve alt yapının tamamlanmasının ardından çalışmalarımızı, MASKİ Genel Müdürümüz ile görüşmeler neticesinde, bu bölgemize hızlı bir şekilde kazandırmak istiyoruz. Üst yapısı da alt yapısı bitmiş olan yerleri,sıcak asfalt ile uzun süre belki on yıl, belki yirmi yıl bir sıkıntı yaşamadan bu yollarımızı kullanacağız.Asfaltlama çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bu bölgeye hem imar, hem alt hemde üst yapı ile birlikte Doğalgazımızı da Hanımın Çiftliğine kazandırmış olacağız. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Osman Güder’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum”



Göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarına aralıksız devam eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden MKYK üyesi ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık,” Geçen hafta sulama sorunu yaşayan muhtarlarımız ile bir araya gelmiştik. Bu toplantı’da dile getirdiğim özellikle geçmiş dönemde 2014 öncesi beldelerimizin, mahalleye çevrilen yerlerini mutlaka ziyaret edeceğimi söyledim. Yaklaşık 2 aydır Malatya’mızı karış karış dolaşmaya gayret ediyoruz. Hanımın Çiftliği muhtarımızın bugün daveti ile sabah vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Özellikle Hanımın Çiftliği Mahallesindeki İlk öğretim okulumuzun yeniden yapılandırılması, içme suyu ile ilgili hiçbir sorunun olmamasına rağmen kalite konusunda yaşanılan sorun, taşıma konusunda yaşanılan problemin çözülmesi, bölgemizde mahaller arasında ki asfaltlamaların yapımı ile ilgili taleplerini dinledik ve bu vesile ile sorunlarını da anında yerinde çözmeye gayret ettik. İnşallah Hanımın Çiftliği İlköğretim okulunun kaba inşaatı bitmiş vaziyette, Milli Eğitim Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz,görüşme ile inşallah,en kısa zamanda bitmesini sağlayacağız.Büyükşehir Belediyemiz’in Maski ve diğer yol çalışma ekipleri de Hanımın Çiftliğinin eksiklerini gidermek üzere çalışma ve gayret sarf edecekler.Battalgazi Belediye Başkanım Sayın Osman Güder’e ve çalışma arkadaşlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Muhtarımızın da belirttiği gibi, ara mahalle yollarının yapımı Battalgazi Belediyemiz de. Battalgazi Belediye Başkanımız göreve geldiği ilk günden itibaren, özellikle yol çalışmalarında eksik kalan bölgelerimizde çok hızlı bir şekilde alana girdiler. Bugün mahalle arasındaki yol çalışmaları yapılan bölgelerimizi ziyaret ettik, hayırlı uğurlu olsun. Bütün Malatya’nın her kesimin 800 bin nüfusu için hep birlikte çalışmaya gayret ediyoruz, devam edeceğiz. Seçim yok, herhangi bir talebimiz yok sadece vatandaşlarımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz ve sorun olan yerlerin de sorunlarını çözmek üzere bütün kurumlarımıza, yerel yönetimlerimizde ki Başkanlarımıza iletip çözüm için birlikte yol alıyoruz. Bu vesile ile Battalgazi’ye geldiği ilk günden itibaren hizmetlerini aksatmadan devam eden Battalgazi Belediye başkanıma önceki dönem görev yapan Selahattin Gürkan başkanıma ben teşekkürlerimi iletiyorum. Daha çok çalışacağız, daha çok hizmet getireceğiz” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)