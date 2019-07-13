Başkan Güder’in 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “15 Temmuz 2016 yılında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine sızmış Fethullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından haince ve alçakça bir darbe girişimi, bir kalkışma yaşanmıştır. Kalkışma, yüce milletimize karşı yapılan alçak bir eylemdir. Amacı, millet iradesini hiçe saymak, ülkemizde bir kaos ortamı yaratarak, kardeş kanı akıtmaktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine meydanlara inen yüce milletimiz, ‘Vatan milletin, irade milletin’ diyerek Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarının darbe girişimi ve kalkışmasını geri püskürtülmüştür. Demokrasiye inanan yüce milletimiz, hain çetelere karşı yeni bir demokrasi destanı yazmıştır. Milletimiz kendi idaresine sahip çıkmış, söz konusu vatan olunca bir olmayı, iri olmayı, birlikte Türkiye olmayı başarmıştır. Çanakkale’de bu milletin kararlılığını ve kahramanlığını unutanlar, 15 Temmuz’da bir kez daha milletimizin sarsılmaz kararlılığı ve kahramanlığı ile karşılaşmışlardır. Ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlar, dün olduğu gibi bugünde, yarında karşılarında milletimizi bulacaklardır. Biz onlara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur” sözünü hatırlatıyor, 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürten milletimizi canı gönülden kutlarken, 15 Temmuz şahitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)