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17 Mayıs 2019 Cuma 17:01

Başkan Güder’in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Güder, “19 Mayıs 1919 emperyalist devletlerin Osmanlı İmparatorluğunu paylaşmalarına ve Anadolu’yu işgal hayallerine karşılık başlatılan; örneğine dünya tarihinde rastlanılmayacak bir karşı koyuşun ilk meşalesidir” dedi.

Başkan Güder'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimizle omuz omuza vererek 19 Mayıs 1919’da başlattığı Milli Mücadelemizin 100’üncü yılının onur ve gururunu yaşamaktayız. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, milletimizin gönlünde hala ilk günkü gibi yanmakta ve muhafaza edilmektedir. 19 Mayıs, emperyalist devletlerin Osmanlı İmparatorluğunu paylaşmalarına ve Anadolu’yu işgal hayallerine karşılık başlatılan; Anadolu halkının esareti kabul etmeyişinin ve örneğine dünya tarihinde rastlanılmayacak bir karşı koyuşun ilk meşalesidir. Bu büyük mücadelede yüce milletimiz, onur ve asaletiyle, vatanımıza ve bayrağımıza içte ve dışta yönelen tehditlere karşı koymuş, bizim durumumuzda olan diğer milletlere de örnek olmuştur. İşgal devletlerine karşı başlatılan Kurtuluş Mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi; memleketimizin teminatı ve umudu olan geçlere verilen önemin bir göstergesidir. Dün olduğu gibi bugünde hiç değişmeyen istiklal ve memleket sevdası, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıma hedefiyle çıktığımız bu yolda sahip olduğumuz en büyük güçtür. Bize düşen ise, dün olduğu gibi bugün de ülkemiz üzerinde hain emelleri olanların oyunlarını bozmak, 100 yıl önce yakılan istiklal meşalesinin aydınlattığı yolda birlik ve beraberlik içinde yürümektir. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere memleketimiz için mücadele eden, bu uğurda şehit düşen kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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