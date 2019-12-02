Başkan Güder’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

3 Aralık, BM tarafından engellilik konusundaki toplumsal bilincin artmasına ve engellilerin yaşam standartlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir gün olarak ilan edilmiştir.

Engelli kardeşlerimizi teşvik etmek, ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir.

İnsan, iradeyle hayatın bütün engellerini kaldırıp herkes için daha güzel, yaşanabilir bir dünya meydana getirebilir. Dünyaya ışık olan Edison engellidir. Müziğin dahisi Beethoven engellidir. Astro fizikçi Stephen W Hawking engellidir. Bunlar gibi onlarca engelli bilim insanını sayabiliriz. Bundan da anlaşıldığı gibi bedensel engel, üretmeye engel değildir.Yeter ki engelleri onların yolundan kaldıralım.

Bu bilinçle Battalgazi’yi engelli kardeşlerimiz için kolay yaşanır bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek, engelsiz bir Battalgazi ortaya çıkarmak, onların hayata sıkı sıkıya tutunmalarını, içlerindeki yaşama sevinci, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmak adına planladığımız Engelsiz Yaşam Merkezimizde onlarca yavrumuzun ve ailelerinin yüzlerinin gülmesi en büyük mutluluğumuzdur.

3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)