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31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:12

Başkan Güder’in Hicri Yıl ve Muharrem Ayı Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hicri yıl ve Muharrem ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Güder, Muharrem ayının İslam alemi için önemine dikkat çekerek, “Muharrem ayı, birçok olayın yaşandığı, İslam ve insanlık tarihinde yaşanan olaylar bakımından ibret alınması gereken bir aydır” dedi.

Başkan Güder'in Hicri Yıl ve Muharrem Ayı Mesajı
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Hicri yıl ve Muharrem ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "İslam dininin en kıymetli 4 aydan biri Muharrem ayıdır. Muharrem ayı aynı zamanda Hicri yılın başlangıcı ve içerisinde çok önemli olayların yaşandığı bir aydır. Bu önemli ay, aynı zamanda yaşanan olaylar bakımında ibret alınması gereken, üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken bir ay olma özelliği taşımaktadır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in, 'Cennet çocuklarının efendileri' diye övdüğü torunlarından biri olan Hz. Hüseyin ve beraberinde çoğu Ehl-i Beyt'ten olan 70'den fazla insanın şehit edilmesi, Muharrem ayını bir matem ayına dönüştürmüştür. Bu elim olay, tüm İslam alemini, yüreğinde Ehl-i Beyt sevgisi taşıyan bütün Müslümanları derinden üzmüştür. 10 Muharrem 61 tarihinde vuku bulan Kerbela hadisesi ve orada yaşanan katliamın üzerinden 1380 yıl geçmesine rağmen yüreklerimizi yakmaya devam etmektedir. Tüm İslam alemini derinden etkileyen bu acı olaydan ders alarak, birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize, ortak değerlerimize, her geçen gün daha çok sahip çıkmalıyız. Bugün İslam aleminin içinde bulunduğu durum, hepimizi üzmektedir. Savaşmanın haram olarak kabul edildiği aylardan biri olan Muharrem ayı, İslam coğrafyasında yaşanan olayların son bulması bakımından da fırsat ayı olarak değerlendirilmelidir. Bizlere düşen en önemli görev, her türlü fitneye karşı uyanık olmak, onların oyunlarına gelmemek, birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi savunmaktır. Peygamberimiz (SAV) bir hadisinde; ‘Aşure günü zerre kadar sadaka veren kimseye Allah Teâlâ Uhud dağı kadar sevap verir’ buyurarak, yardımlaşma ve paylaşmanın önemine dikkat çekmiştir. Bu ayda ikram edilecek aşureler ise, birlik ve beraberliğimizin perçinleşmesine vesile olması en büyük arzumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle; milletimizin, hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Hicri yılbaşını ve Muharrem ayını tebrik ediyor, başta Hz. Hüseyin olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, Muharrem ayının birlik ve beraberliğimize, ülkemizin ve insanlık aleminin huzuruna, barışına ve kardeşliğine vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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