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07 Kasım 2019 Perşembe 16:26

Başkan Güder’in Mevlid Kandili Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Güder, “Müslümanların Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna gecelerden birisidir.” dedi.

Başkan Güder'in Mevlid Kandili Mesajı
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Başkan Güder, Mevlid Kandili’nin önemine dikkat çektiği açıklamasında; “Mevlid Kandili; insanlığa hakkı, hakikati, adaleti, merhameti anlatan; hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı gösteren son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)’in dünyaya teşrif ettiği gecedir. Müslümanların sınırsız af ve merhamet sahibi yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna gecelerden birisidir. Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. O, peygamberler halkasını tamamlayan son davetçi, dini açıklayan, öğreten ve bütün ahlaki güzellikleri bizzat yaşayarak öğütleyen örnek bir şahsiyettir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in mutlu ve huzurlu bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın günümüzde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Bu nedenle Mevlid Kandili onun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle “Mevlid Kandilinin kardeşliğimizin güçlenmesine ve insanlığın huzuruna vesile olmasını diliyor, milletimizin ve İslam âleminin Mevlid gecesini tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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