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22 Mayıs 2020 Cuma 14:35

Başkan Güder’in Ramazan Bayramı Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Güder'in Ramazan Bayramı Mesajı
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‘Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama kavuştuk’ sözleriyle mesajına başlayan Başkan Güder, “Bizlere verdiği nimetler arasında en mühimlerinden biri olan bayramlardan ilkine, mübarek Ramazan Bayramına bizleri ulaştıran Yüce Allah’a hamd-ü senalar olsun. Cenab-ı Allah bu büyük nimetinin sorumluluğunu taşıyabilmeyi bizlere nasip etsin. Çok şükür başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, bayrama kavuştuk. Bir süredir dünyanın en önemli gündemi olan ve tüm alanlarda belirleyiciliğini sürdüren yeni tip korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde ilk defa bu Ramazan Bayramı’nı evlerimizde geçireceğiz. Tüm dünya ülkelerinin ve Türkiye'mizin, koronavirüs tehlikesiyle mücadele ettiği zorlu bir sürece denk gelen Ramazan ayı, bize yeni tecrübeler kazandırırken, toplumumuzdaki paylaşma, dayanışma, birlikte hareket etme duygularımızı pekiştirmemize vesile olmuştur. Manevi duyguların yoğun olarak yaşandığı Ramazan Bayramı'nı bu yıl koronavirüs nedeniyle mesafeleri koruyarak kutlayacağız. Bu bayramı, sevdiklerimizle kucaklaşmadan geçireceğiz. Belki de yaşamımız boyunca ilk kez bir bayram sabahında sevdiklerimizle sofralarda bulaşamayacak, büyüklerimizin ellerinden öpemeyecek, hayır dualarını alamayacak ve küçüklerimize şekerlerini ikram edemeyeceğiz. Ancak önemli olan onları hatırlamamız, telefondan da olsa onlara en güzel duygularımızı ifade etmemizdir. Bu bayramda karantina bize şunu da öğretecek. Birbirimizi göremesek de gönüllerimizin bir olduğunu, birliğin beraberliğin sandığımızdan çok daha kıymetli olduğunu gösterecek ve kalplerimiz gelecek çok daha güzel günlerin hayaliyle hep birlikte çarpacak. Tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgınının bir an önce son bulmasını; huzur, barış ve kardeşliğin hâkim olmasını yürekten arzu ediyor, bunun için dua ediyor, bunun için gayret gösteriyoruz. Millet olarak nice zorlukları birlik- beraberlik yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla aştık. Yaşadığımız bu günleri de tedbir ve tevekkülle, istişare ve sağlam bilgiyle, sağduyu ve basiretle, ilimle bilgiyle, hikmetle, sabır ve dua ile atlatacağız inşallah. Bu vesileyle tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur, bereket ve sosyal barış dolu, hastalıklardan arındırılmış aydınlık yarınlar diliyorum. Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın dolayısıyla yaşadığımız zor günleri hep birlikte atlattığımız, sosyal mesafe engelini aştığımız ve tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak en büyük temennimizdir. Kurallara riayet ederek geçireceğimiz Ramazan Bayramı’nın ardından inşallah korona virüs belasından kurtulacak ve çifte bayram yapacağız” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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