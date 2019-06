Başkan Güder’in Ramazan Bayramı Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi iklimini millet olarak, İslam alemi olarak hep birlikte yaşadık. Ramazan ayının pekişmesine vesile olduğu kardeşlik bağlarını, bu kez Ramazan Bayramı ile birlikte taçlandıracağız. Bayramlar, tüm güzelliklerin, mutluluğun ve kardeşlik hukukunun en güzel örneklerinin sergilendiği müstesna günlerdir. Bu günlerden olan Ramazan Bayramı’na millet olarak, İslam alemi olarak kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli ve manevi değerlerimizi yaşattığımız bayramlar, bu değerleri hatırlamamız ve sıla-i rahim açısında fırsat günleridir. Büyüklerimizin dualarını alırken, geleceğimiz olan çocuklarımızı sevindireceğiz. Her Bayram olduğu gibi bu Bayram’da da, başta şehit ailelerimizi, şehitlerimizin çocuklarını, yetimlerimizi, evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalan kardeşlerimizi de unutmamız gerekiyor. Her daim onlarla birlikte olduğumuzu, onların yanında olduğumuzu millet olarak hissettirmemiz gerekmektedir. Ayrıca Ramazan Bayramı dolayısıyla eş, dost, akraba ziyareti için memleketine gidecek ve gelecek olan tüm sürücülerimizden istirhamımız; Ramazan Bayramı sevincini mateme dönüştürmeyelim. Yola çıkarken, araçlarımızın bakımını yaptıralım. Trafik kazalarına karşı aşırı hız ve trafik kurallarına tam anlamıyla uyalım. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor; dili, dini, ırkı ne olursa olsun, insan ayrımının yapılmadığı, yeryüzünün barış ve esenlik yurduna dönüştüğü, huzur dolu bir dünyada Ramazan Bayramı'nı yaşamayı Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)