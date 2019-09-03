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03 Eylül 2019 Salı 17:06

Başkan Güder’in Taziye Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman’ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Güder, Karaduman’ın vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Merhuma Allah’tan rahmet, ailesinin ve basın camiasının başı sağ olsun” dedi.

Başkan Güder'in Taziye Mesajı
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman’ın vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Malatya’mızın yetiştirdiği duayen gazetecilerden ve Malatya’nın bir değeri olan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Gazetecilik mesleğini, basın meslek ilkeleri doğrultusunda uzun yıllar sürdüren, genç gazetecilere tecrübelerini aktaran ve örnek olan Karaduman, basının sorunlarından çok, sorumluluklarını her platformda dile getiren önemli bir şahsiyetti. Vefatı, ailesi ve basın camiasını olduğu gibi Malatya’mızı ve sevenlerini de derinden üzmüştür. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiasına sabırlar ve başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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