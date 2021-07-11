Başkan Gürkan, “2 Bin 200 Metrekarelik Alandaki Çalışmalarımızı Büyük Oranda Tamamladık”

Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiği Özel Harekat Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde altyapı, yol ve alan düzenleme çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 2 BİN 200 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNE KURULUYOR

Yapılan çalışmaların devam ettiğini belirten Özel Harekat Bölge Başkanı İsmail Köroğlu yaptığı konuşmada, “Malatya Özel Harekat Bölge Müdürlüğümüz 2 bin 200 dönüm arazi üzerine kurulmakta. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından altyapı çalışmaları yapılmakta. Toplamda 350 bin m2 alanda tesviye çalışması ve 5 milyon metreküp hafriyat çalışması gerçekleştirildi. Bunun maliyeti ile 100 milyona tekabül etmekte. Şu anda da temel kazma çalışmamız başlamıştır. Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

4 BİNE YAKIN ÖZEL HAREKAT POLİSİMİZ MALATYA’YA GELECEK

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise yaptığı konuşmada, “ Özel Harekat Merkezimizin ihalesi gerçekleştirildi ve kısa süre içerisinde nihayetlendirileceğine inanıyorum. Bu alanda gerek Belediyemizin gerekse Bölge Müdürümüzün çok büyük katkıları oldu. Doğu ve Güneydoğu bölgelerine hitap edecek, bittiğinde 4 bine yakın özel harekat polisimiz gelecek. Bunun ciddi anlamda hem bölgeye hem de Malatya’mıza ekonomik katkısı olacak. Belediyemizin destekleriyle burada bir altyapı çalışması sürüyor bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Ülkemiz ve Malatya’mız için hayırlı olur."

TAKDİRE ŞAYAN HİZMETLER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Alandaki çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Bakanlıklar düzeyinde yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Özel Harekat Merkezini Malatya’ya kazandırdık. Büyükşehir Belediyesi olarak arkadaşlarımız bu bölgede takdire şayan çalışmalar gerçekleştirdiler. Bu alanda yapılan çalışmaların öncelikle Özel Harekat Polislerimize, Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu alana ulaşım noktasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız tarafından mevcut yol 30 metreye çıkarıldı. Yapılan hafriyat ve kazı çalışmalarının bugünkü maliyetine baktığımız zaman 100 milyonluk bir harcama ile bu çalışmalar gerçekleştirildi. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından altyapı çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi olarak Özel Harekat Merkezinin temellerini atmadan önce bu alandaki bütün eksiklikleri tamamladık. Ayrıca Bayraktepe bölgesinde de Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız tarafından bir çalışma gerçekleştirilecek. Çalışma yapılan toplam alan 2 bin 200 m2 Büyükşehir Belediyesi tarafından 350 dönümlük alanda ıslah ve tesviye çalışması gerçekleştiriliyor. 9 atış poligonu yapıldı ve aktif. Ayrıca üç eğitim alanı yapılırken iç sahada da 20 km yol açıldı. İnşallah Malatya ticari anlamda, sosyal anlamda, eğitim anlamında önemli bir merkez olacak. Daha güzel hizmetleri hemşehrilerimize sunmak bizim birinci görevimizdir.

Ayrıca Mişmiş Parkta polislerimize yakışır 5 yıldızlı bir Polis Evi yapımı noktasında protokolümüzü yaptık. Bu yatırımın Malatya’mıza gelmesinde emeği geçen başta Sayın Bakanımıza, Özel Harekat Bölge Başkanı’na, AK Parti MKYK Üyemiz ve Malatya Milletvekilimize, Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZIN BÜYÜK GAYRETLERİ OLDU

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Tüfenkci ise yaptığı konuşmada, “Özel Harekât Merkezinin yapımında son aşamaya gelindi. Yer teslimi yapıldı ve inşaat çalışmalarına başlandı. Türkiye’de 4 ilde ilk etapta çalışmalar başlatıldı. İlk ihaleye çıkan Malatya oldu bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu alanın hazırlanmasında büyük gayretleri oldu. Büyükşehir Belediyemiz bu alanın altyapısını ve yolunu hazırladı. Gerçekten çok güzel bir yol yapılıyor. Israrlı takipler neticesinde Türkiye’de ilk defa Bölge Başkanlığı noktasında bu proje ihaleye çıktı ve ihalesi, sözleşmesi yapılmış oldu. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Ankara’da da bizimle birlikte bu yatırımın Malatya’ya gelmesi için büyük gayretleri oldu. Malatya’mıza ekonomik olarak büyük bir girdi sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)