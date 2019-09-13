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13 Eylül 2019 Cuma 16:37

Başkan Gürkan Akçadağ İlçesinde Ziyaretlerde Bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ ilçesinde ziyaretlerde bulunup, meclis üyeleri ve muhtarla bir araya geldi.

Başkan Gürkan Akçadağ İlçesinde Ziyaretlerde Bulundu
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Gezide Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Akçadağ Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş ile bazı meclis üyeleri ve daire başkanları da eşlik etti.

Akçadağ’da ilk ziyaretini AK Parti İlçe Teşkilatına yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan burada parti teşkilatıyla görüştü. Başkan Gürkan daha sonra Akçadağ Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, ardından da Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgın’ı makamlarında ziyaret etti. 

Yapılan ziyaretlerin ardından Başkan Gürkan, Akçadağlı Mahalle Muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda ilk olarak Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan konuştu. Geleceğe dönük planlamalar için bir araya geldiklerini belirten Kazgan, “İlçemizin var olan sorunlarını konuşup, çözümü için planlamalar yapacağız. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçe belediyesi olarak neler yapabileceğimizi, projelerimizi konuşacağız” dedi.

Akçadağ’ın sorunlarına çözüm bulabilmek için güzel bir amaç için bir araya geldiklerini belirten Akçadağ Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, “Bu toplantının sonunda birçok sorunun çözüleceği inancını taşıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan bu problemlerin çözümü için bütün ekibiyle birlikte burada. Kendisine ilçemizin sorunlarıyla yakından ilgilendiği için teşekkür ediyor, toplantının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gürkan: Bizim çıktığımız bu kutlu yolda amacımız insandır
Belediyecilik hizmetlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için bazı tedbirler aldıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Göreve geldikten sonra yönetim, personel, mali, idari yapılanmada hizmet düzeninin daha iyi yürüyebilmesi için bazı tedbirler aldık. Bu tedbirleri aldıktan sonrada hizmet akışının daha sağlıklı yapılması için ilçe gezilerinde bulunuyoruz. Kaymakamlıklarımızla, ilçe belediyelerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, siyasi partilerimizi ziyaret edip, muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Geniş kapsamlı, katılımcı bir yapıyla sorunları tartışıp, ortak çözüm yolları arıyoruz. Yol haritası ile gönül belediyeciliğini birleştiriyoruz. Bizim çıktığımız bu kutlu yolda amacımız insandır. Her gönüle girmeyi, her kalbi fethetmeyi amaçlıyoruz. Bunu da kaliteli hizmet üreterek yapmayı planlıyoruz. Bugün burada bulunma gayemizde budur” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Akçadağ’lı Muhtarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a mahallelerinde yaşanan sorunlarla ilgili bilgiler verdiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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