İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2020 Salı 16:11

Başkan Gürkan, Akçadağ’da Esnaf Ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ İlçesi’nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Gürkan, Akçadağ'da Esnaf Ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner710

Akçadağ ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe sakinleri ve esnaflar tarafından ilgili ile karşılandı. Akçadağ’a Büyükşehir tarafından yapılan yatırımlar hakkında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gürkan, esnaf ve vatandaşların da taleplerini dinledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanının ilçelerine yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür ettiklerini belirtiler. Akçadağ’da ki esnaf ve vatandaş, Başkan Gürkan’ın ayrım yapmadan, herkese eşit bir şekilde hizmet götürdüğünü ve Akçadağ’a önemli hizmetler yapıldığını dile getirdiler.

Akçadağ’da olmaktan dolayı memnun olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, yapılan hizmetlerin halk tarafından karşılık görmesiyle birlikte çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. Başkan Gürkan, “ Malatya’mızın her ilçesinde olduğu gibi Akçadağ ilçemizde de Büyükşehir olarak çalışmalarımız devam ediyor. Akçadağ’a her gelişimizde hemşerilerimizin bizleri sıcak karşılamaları bizleri çok memnun ediyor. Gezdiğimiz her yerde vatandaşlarımızın gözlerindeki mutluluğu görebiliyoruz. Hizmet anlayışımızda her zaman vurguladığımız gibi adaletli, ayrım yapmadan halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Akçadağ ilçemizin de birçok noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akçadağ’da Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Başkanlığımız ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün yoğun bir çalışması var. Yapılan çalışmalar önümüzdeki yılda devam edecek. Bu anlamda yapılan yatırımların Akçadağlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İHH’dan Başkan Güder’e Ziyaret İHH’dan Başkan Güder’e Ziyaret
Siyaset Halkla Birlikte Bir Anlam İfade Eder Siyaset Halkla Birlikte Bir Anlam İfade Eder
Başkan Gürkan, Hekimhan İlçesi Karapınar Mahallesini ziyaret etti Başkan Gürkan, Hekimhan İlçesi Karapınar Mahallesini...
Gürkan, “Malatya’da 5 bin civarında konut yapılacak” Gürkan, “Malatya’da 5 bin civarında konut yapılacak”
Başkan Güder’den Hayırlı Olsun Ziyareti Başkan Güder’den Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Çınar, “Kırsal Bölgelerimizin Cazibesini Artırıyoruz” Başkan Çınar, “Kırsal Bölgelerimizin Cazibesini...
Başkan Güder, Yüz Yüze Eğitime Başlayan Öğrencileri Yalnız Bırakmadı Başkan Güder, Yüz Yüze Eğitime Başlayan Öğrencileri...
Yeşilyurt Belediyesi, Görgü Mahallesine Yeni Nesil Çocuk Oyun Grupları Yerleştirdi Yeşilyurt Belediyesi, Görgü Mahallesine Yeni Nesil...
Battalgazi Meclisi, Ekim Ayı Toplantıları Sürüyor Battalgazi Meclisi, Ekim Ayı Toplantıları Sürüyor
Hekimhan Sanayi Sitesi Asfalta Kavuştu Hekimhan Sanayi Sitesi Asfalta Kavuştu
Battalgazi Belediyesi 2020 Yılı Hedefinin Üzerine Çıktı Battalgazi Belediyesi 2020 Yılı Hedefinin Üzerine...
Yeşilyurt Belediyesi Yeşil Topsöğüt Konutlarının Temeli Atıldı Yeşilyurt Belediyesi Yeşil Topsöğüt Konutlarının...
Geleceğimizin Teminatlarına Dev Yatırımlar Battalgazi’de Hayata Geçiyor Geleceğimizin Teminatlarına Dev Yatırımlar Battalgazi’de...
“Beylerderesi’nin Doğal Kimliğine Değer Katan Yatırımlar Yapıyoruz” “Beylerderesi’nin Doğal Kimliğine Değer Katan...
Başkan Çınar, “Türkiye’nin Geleceği Adına Umut Verici Bir Festival” Başkan Çınar, “Türkiye’nin Geleceği Adına...
Yukarı Çık

banner716

banner711

İHH’dan Başkan Güder’e Ziyaret
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesi Başkanı Ömer Derin ve yönetim kurulu...

Haberi Oku