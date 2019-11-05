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05 Kasım 2019 Salı 11:15

Başkan Gürkan Darende’de ziyaret ve incelemelerde bulundu

İlçe gezilerine devam eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Darende ziyareti sırasında ilçe girişinde kurbanlar kesilerek karşılandı. İlçe gezilerinde vatandaşların büyük teveccühü ile karşılaşan Başkan Gürkan, Darende gezisine Kaymakamlık, Belediye ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek başladı.

Başkan Gürkan Darende'de ziyaret ve incelemelerde bulundu
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Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Darende Kaymakamlığına yeni atanan Malik Çalışır’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “Darende güzel ve güzide bir ilçemiz. Tarihi misyonu itibariyle Malatya ve Türkiye’mizde önemli bir yere ve konuma sahiptir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyet, ziyaretlerin ardından Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu toplantı salonunda muhtarlarla yapılacak olan toplantıya geçti.

Özkan: Malatya Başkanımızın tecrübelerinden yeterince istifade edecektir

Malatya’da gerçekleştirilen güzel hizmetlerin ilçelerde de devam ettirilmesi temennisinde bulunan Darende İlçe Belediye Başkanı İsa Özkan, “Yıllardan beri Selahattin başkanımızla birlikte Belediye Başkanlığı yapmaktayız. Beraber yol yürüdük, dava ve yol arkadaşlığımız bulunmakta. İnşallah bu süreçten sonra yine beraberce hem Malatya’mıza hem Darende’mize güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Malatya’mız sizin tecrübelerinizden yeteri derecede istifade edecektir. Beraber canı gönülden çalışmalar sergileyerek şehrimizi, ilçemizi yeniden imar etmeye gayret göstereceğiz. Başkanımızın daha önceden Battalgazi için çok güzel hizmetler ürettiğini biliyoruz. Malatya için büyük bir şans inşallah bu tecrübe, bilgi birikim Malatya’mıza ciddi hizmet kazandıracağına inanıyorum. Görev süremiz boyunca başkanımızla birlikte şehrimize, ilçemize hizmet üretme gayretinde olacağız” dedi.

Gürkan: Darende kadim bir medeniyete sahiptir

Gösterilen misafirperverlikten ve samimiyetten dolayı Darendelilere teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Darende bizim için kadim bir medeniyetin olduğu bir ilçemizdir. Tarihi misyonu itibariyle Darende Battalgazi’nin amcası Hasan Gazi’nin ve gönül erenlerimizden Emir Sultan’ın yol arkadaşı Somuncu Baba’nın diyarı. Böyle iki güzide insanın burada yaşaması, burada zuhur etmesi bizim açımızdan da önemli bir hadisedir.

Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizde toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarımızdan birini de bugün burada gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak ziyaretlerimizde Genel Sekreter Yardımcımız, MASKİ Genel Müdürümüz, ilgili daire başkanları ve şube müdürlerimiz ile birlikte ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bizim yönetim anlayışımızda, bizim şemsiyemiz gökyüzüdür. Biz güneş gibi olacağız, penceresini kapatmayan, gözünü kapatmayan güneş ışığından faydalanıyorsa bizim hizmet anlayışımızda aynı. Adil olmamız lazım, adaletli olmamız lazım. Biz şuna inanırız halka hizmet etmenin Hakk’a hizmet etmek olduğuna inanırız. Halk kutsaldır, bu yüzden ideolojisi ne olursa olsun, görüşü ne olursa olsun hizmetlerden eşit olarak faydalanırlar. Devletin bize vermiş olduğu sorumluluk çerçevesinde hizmeti adil ve adaletli bir şekilde dağıtmak zorundayız.

Belediye Başkanları geçmişe yatırım yaparak geçmişin, geleceğe yatırım yaparak geleceğin ve günümüze hizmet üreterek günümüzün Belediye Başkanı olurlar. Yönetimde bir fetihçi yönetici vardır, birde işgalci yönetici vardır. Fetihçi yönetici gittiği yeri imar eder, hizmet eder ve büyütür, işgalci yönetici ise gittiği yeri harap ve imha eder.

Allah birliğimizi beraberliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçmekte, Suriye sınırımızda kurulmak istenen bir terör devleti projesi vardı. Ancak, Sayın Cumhurbaşkanımız oynanan bu oyunların tamamını Barış Pınarı Harekatı ile bozdu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Seçim süreci geride kaldı. Bundan sonra bizim asıl görevimiz memleketimize, ülkemize ve şehrimize en güzel hizmeti nasıl veririz bunun gayreti içinde olmalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizi ziyaret ederek sorun ve sıkıntıları ilgili arkadaşlarımızla birlikte yerinde tespit ediyor, onunla ilgili olarak yol haritamızı çıkarıyoruz” dedi.

Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardandan Mahalle muhtarları mahalleleri ile ilgili sıkıntı ve sorunları dile getirdiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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