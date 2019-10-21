Başkan Gürkan, Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarına katıldı

EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Geri dönüşüm ve atık endüstri temsilcileri ile yerel yönetimlerin yöneticileri katıldı.

Himayeleriyle, destekleriyle, her zaman çevre projelerinin yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşen EnTech Sıfır Atık Forumu’nda çevre, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji ve Sıfır Atık proje konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Yönetmeliği ile 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu kurumlarının sisteme entegre edilmiş olacağını belirterek, "İkinci yarısında ise 250 binden fazla nüfusu olan ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri gibi büyük ölçekli yerler, sıfır atık yönetim sistemine dahil edilmiş olacak." dedi.

Burada konuşan Emine Erdoğan, çevre konusunda bu ölçekte bir etkinliğin düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

İllerde ve Büyükşehirlerde Sıfır Atık Yönetimi

EnTech Fuarı kapsamında düzenlenen Sıfır Atık Forumunun “İllerde ve Büyükşehirlerde Sıfır Atık Yönetimi” başlıklı paneline konuşmacı olarak katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'da Sıfır Atık uygulamaları, projesine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleşen güzel organizasyonda sıfır atık projesinde paydaş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu programın memleketimize, doğaya, yaşadığımız çevremize ve tabiatımıza faydalı olması temennisinde bulunuyorum” dedi.

‘Sıfır Atık’ı tarif ederken israfı önleme şeklinde var olan atıkların geri dönüşümün sağlanması olduğunu söyleyen Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye’de ilk defa bu geri dönüşüm ile ilgili enerji santraline dönüşmesi Malatya’da ilk ve tek modeldir. Sıfır atık ile ilgili önleyici tedbirleri almamızın çok daha önemli olduğuna inanıyorum. Önleyici tedbirler almak, daha sonraki geri dönüşümdeki yapacağımız masraflardan çok daha ucuzdur. Yaptığımız işi niye, niçin ve neden yaptığımızı sorgulamamız gerekir” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de İlk ve Tek Çevre Entegre Tesisimiz, 12 megawatt Elektrik Üretmektedir

‘Sıfır Atık’ın doğaya saygının ifadesi olduğunu söyleyen Gürkan, “Senin beğenmediğin bir şeyin başkasının hayali olacağı düşüncenin olgusudur. Sıfır atık, kendisi tokken komşusu aç yatan düşüncenin ve israfın haram olduğunun benimsenmesidir. Bunu nesillerimize aktarmamız ve bu bilinci oluşturmamız gerekir. İnsan bulunduğu her yerde buna dikkat etmelidir.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, 13 ilçemizde atık toplama istasyonları oluşturduk. O istasyonlarda ana merkeze toplanan atıkların taşınması noktasında çalışmalarımız var. Türkiye’de ilk tesis olan Malatya’mızdaki Çevre Entegre Tesisimiz, 12 megawatt elektrik üretmektedir. Yaklaşık 300 bin nüfusun ve 60 bin hanenin elektriğine eş değerdir. Bu atıkların değerlendirilmesi noktasında farklı aşamalarda geçiliyor. Bunlardan daha da önemlisi yaşadığımız doğaya, çevreye ve yaşadığımız insanlık değerlerine saygı göstermemiz çok daha önemlidir.” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan konuşmasının sonunda katılımcılardan gelen soruları da cevaplandırdı. Ayrıca EnTech – Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarına katılan ziyaretçilere kayısı ikram edildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)