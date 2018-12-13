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13 Aralık 2018 Perşembe 13:56

Başkan Gürkan, MATHAP Başkanı Akın Ve Yönetimi İle Bir Araya Geldi

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Başkanı İnsan Akın ve platform üyeleri, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Başkan Gürkan, “Amacımız Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlamaktır” dedi.

Başkan Gürkan, MATHAP Başkanı Akın Ve Yönetimi İle Bir Araya Geldi
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Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Başkanı İnsan Akın ve platform üyeleri, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, istişarede bulundular. Yapılan istişarede, tarım ve hayvancılığın Malatya için önemine dikkat çekildi. Burada konuşan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’ya katılımcı belediyecilik anlayışı ile hizmet edeceklerini belirterek, “ Malatya’mızın daha güzel yarınlara ulaşmasında sivil toplum örgütleri ile birlikte, diğer sosyal taraflarla birlikte, ortak bir anlayış içerisinde şehri yönetmeye gayret edeceğiz. Önümüzde uzun bir süreç var. Bu süreçte sizlerinde hep yanımızda ve yakın desteklerinizi görmek istiyorum. Bizim amacımız Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlamaktır. Geçmişine uygun bir gelecek temin etmektir. Şehir, şehrin değerleriyle birlikte yönetilirse anlamlıdır. Tarih kitaplarınıza baktığınızda şehir, şehrin değerleriyle birlikte yönetiliyorsa, kanaat önderleri, yerel önderler, aksakallılar olsun, sivil toplum örgütleri, şehrin geleceğinde önemli bir pay sahibidir.  Yeter ki bunlar doğru kanalize edilsin. Doğru bir payda üzerinde paydaş olabilsinler. Malatya şu anda olması gereken yerden çok daha ileride olması gereken bir il. Bunu da hep birlikte el ele vererek yapacağımıza inanıyorum. Sizlere bu konudaki inancım ve güvenim de tamdır. Bizlerde, sizlerin başkanı olduğunuz kurumların taleplerini elimizden geldiği kadar yerine getirmeye gayret edeceğiz. Neticede sizlerde şehrin geleceği için gayret gösteriyorsunuz. Şehirdeki üreticilerimiz ne kadar müreffeh olursa, şehir o kadar iyi olur. İnşallah çalışmalarımızı çok daha güzel bir şekilde taçlandıracağız” dedi.

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Başkanı İnsan Akın ise, “Bugün sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kendisine Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı tevdi edilen Selahattin Gürkan başkanımızı Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu olarak tüm dernek başkanlarımızla birlikte, yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte hayırlı olsun demek için buradayız.  Selahattin Başkanımız ilçe belediye başkanlığı sürecinde de Battalgazi ilçesine kültürel sosyal ve diğer çalışmalar olmak üzere birçok çalışma yapmıştır. Bu anlamda örnek belediye olarak birçok ödül almıştır. Bizde kendisini tebrik ve takdir ediyoruz. Büyükşehir belediye başkanlığı sürecinde de sahadaki çalışmalarda, tarım ve hayvancılık noktasında birlikte ekip halinde çalışıp, Malatya’mıza en değerli olan gıda ve suyun kıymetini bilme anlamındaki çalışmalarını hep birlikte yürütüp, birbirimize destek olmamız gerekiyor. Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Bizde üretim yapan tüm arkadaşlarımızla birlikte tüm çalışmalarda koordineli bir halde çalışacağız. Tüm desteklerimizi sunacağız. Bizim amacımız Malatya’mızda ki ekonominin, tarım ve hayvancılığın, suyun, kıymetinin bilinmesi, artırılması, özellikle yetiştiricilere, çiftçilere, ürecilere, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara sahip çıkılması talebimizdir. Yerel yöneticilerimizden talebimiz bunlardır” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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