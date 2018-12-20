Başkan Gürkan, ‘Minder Sohbetleri’ Programına Konuk Oldu

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gençlik ve Eğitim Derneği tarafından Battalgazi Belediyesi Tahtalı Hamam Müzesi’nde düzenlenen ‘Minder Sohbetleri’ programına konuk oldu. Programa, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, İsmet Sarıgül, Latif Okyay, Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz, bazı meclis üyeleri, bazı birim müdürleri ile çok sayıda genç katıldı. Burada ilk olarak konuşan Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz, donanımlı gençler yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek, “Hepiniz bildiğiniz gibi devletimizin, milletimizin ihtiyacı olan gençlerimizi yetiştirme konusunda büyük çalışmalar yapıyoruz. Büyük adımlar atıyoruz. Tabii bu anlamda en büyük desteği veren Battalgazi Belediye Başkanımız ve Büyük Şehir Belediye Başkan Adayımız Selahattin Gürkan beye huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diyerek, programa ilgi gösteren gençlere teşekkür etti.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, gençlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Gençlerle oturmak, sohbet etmek, onlarla iletişim içerisinde olmak, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak her iki tarafı da mutlu ettiği kanaatindeyim. Gençlerin genel sorunlarıyla ilgilenmek, onlarla hem hal olmak güzel bir hadise” diye konuştu.

Gençlere istismarlara karşı uyanık olmalarını söyleyen Başkan Gürkan, “Gençlerimizi herhangi bir yere kanalize etmek çok kolay bir hadise. Gençlerimiz çok uyanık olması lazım. Bizim gençliğe hitabede diyor ki ‘Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni korumak ve müdafaa etmektir’ Yani biz öncelikle vatan, millet konusundaki görevimizi, sorumluluğumuzu bilmemiz gerekiyor. Ayrıca kendimize karşı olan sorumluluğumuzu bilmemiz gerekiyor. İnsanın yaradılışında altı temel sorumlulukla beraber yaratılır. Cenabı Allah o yükümlülüğü verir. Bizler zaman zaman vaaz kürsülerinde veyahut ta minder sohbetlerinde veyahut ta konferans salonlarında gayet güzel konuşuyoruz. Bir kere biz kendimizi düzeltmedikçe başkasını düzeltmemize gerek yok. Kompleks olgusu ve hırs duygusu insanı bitirir, sakın ha sakın gençlerimize sesleniyorum. Kız çocuklarımıza sesleniyorum, yavrularımıza sesleniyorum, hiç kompleks içinde olmayın, mutluluğu zihinde bitireceksiniz. Madde anlamda mutlu olmak mümkün değil. Hayatı zorluklarıyla birlikte kabul edip, o zorlukları göğüs germek, gayret göstermek, çaba göstermek ve başarıyı elde ettikten sonrada adil ve adaletli olma temel esasına dayanan duygu içerisinde hareket etmemiz lazım” dedi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere AK Parti’den Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gireceğini ifade eden Başkan Gürkan, ehliyet ve liyakatin önemine dikkat çekerek, “Üç dönemden beri milletin huzurundayım ve şehrül emin olarak da görev yapıyorum. Sizler teveccüh gösterdiniz, yukarıdaki büyüklerimiz takdir etti, bizleri bu göreve layık gördüler ve bu görevi 15 senedir yapıyorum. İnşallah canımız sağ ve nasip olursa Cumhurbaşkanımız 24 Kasımda Öğretmenler Günü’nde İstanbul’da Haliç Kongre Kültür Merkezi’nde 40 il belediye başkanını açıkladığında onlar içerisinde 14 tane büyükşehir belediye başkanı vardı. O 14 büyükşehir içerisinden bir tanesi de Malatya’ydı. Malatya’da bu görevi de bize tevdi ettiler. Bize bu görevi tevdi eden ve bize güvenen sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum sizlerin adına. Sayın Cumhurbaşkanımız bu görevi tevdi ederken temel aldığı kriterler nelerdi? Ehliyet, liyakat, adil ve adaletli olma, dürüstlük, erdemlilik ve halktan karşılığı olma kriterleriydi. Bunlarla ilgili araştırmalar yapıldı, incelemeler yapıldı. Kamuoyu yoklamaları yapıldı. Temayül yoklamaları yapıldı. Ve bunun sonuncunda ‘siz bu görev layıksınız ve gidin vatandaşımızla hemhal olun, çalışın’ dendi” ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)