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30 Eylül 2019 Pazartesi 14:31

Başkan Gürkan, ‘‘Unutmayalım ki Onlar da Dünün Gençleri İdiler’’

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Gürkan, ‘‘Unutmayalım ki Onlar da Dünün Gençleri İdiler''
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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaşlılara hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
"İnsanlar doğar, büyür, gelişir, ihtiyarlar ve dünyasını değiştirir. Milletler de yaşlılarına verdikleri önemle gelişmişlik düzeylerini belirlerler. Aynı zamanda dinimiz İslam da yaşlılara verdiği öneme atfen dini yaşama noktasındaki algılarımızı belirlemiştir.

Memleketimizdeki yaşlılar ve onların tecrübelerinin bizim için bir gelecek kaynağı olması gerekir. Biz şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlayalım derken; yaşlılarımızın engin tecrübelerinden de istifade etmemiz gerektiğini ifade ediyoruz.

Bugün Dünya Yaşlılar Günü olarak kutlanıyor olabilir, ancak unutmayalım ki günlerini kutladığımız yaşlılarımız da dünün gençleri idiler. Bu memleketimizin ekonomisine katkı sağlayan insanlardı. Çocukları yetiştiren ana ve babalardır. Bu ana babalara hak ettikleri izzet ve ikramı, sevgi ve saygıyı göstermek mecburiyetimizin olduğunu gençlerimize hatırlatmak amacıyla bu günü kutluyoruz.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, yaşlılarımızın hak ettikleri gibi yaşamalarını temin etmek, onlara bu günlerinde bir nebze de olsa yardımcı olmak amacıyla kurulan Vefa Konağımız hizmetlerine devam etmektedir.

Bugün vesilesiyle başımızın tacı yaşlılarımızın günlerini kutluyor, uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum."


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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