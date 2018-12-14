Başkan Gürkan, “Yerli Malı Oranını Yükseltmek Gibi Bir Sorumluluğumuz Var”

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Kadın Kolları tarafından Yerli Malı Haftası dolayısıyla Soykan Meydanı’nda bir etkinlik düzenlerken, etkinliğe, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’ın eşi Fatma Zehra Çakır, AK Parti Kadon kolları yönetimi ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 45 kadın girişimcinin el emeği ürünlerin satışa sunulduğu etkinlikte konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Yerli Malı Haftası’nın önemine dikkat çekerek, “ Yerli Malı Haftası olduğu için bugün bir etkinlik düzenledik. İnsanların parasını, malını, eşyasını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve kullanmasına tutumlu olmak deniliyor. Tutumlu olmak hiç bir zaman için cimrilik değildir. Yalnızca kendimize ait olanları değil, elektriğimizi ve suyumuzu başkalarına ait olan şeyleri de kendi malımız gibi özenle kullanmalıyız. Tutum ve yatırım ülkeler içinde önemli bir konudur. Çünkü devletler gelirler ile giderlerini eşitlemek zorundadır. Bir devlet eğer gelir ve giderlerini eşitlerse, gelir kaynaklarını iyi yatırımlarda kullanırsa kalkınır, zenginleşir ve hiç bir devlete bağımlı kalmaz. Tasarruf yapmak milli kaynakların işletilmesi, yerli fabrikalar kurulması, paranın dış ülkelere gitmesini önlemek, temel tüketim maddelerini öz kaynaklardan karşılamak ve ekonomimizi geliştirmek bu haftanın belli başlı amaçları içerisindedir. AK Parti Kadın Kolları olarak 4 günlük bir istihdam sağlamak amacıyla 45 tane kadın girişimcimizi burada kendi el emeği, ürünlerini satışa sunmaları adına kendilerine ufak da olsa bir gelir getirmek amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Kendilerine hayırlı kazançlar diliyorum. Birde AK Parti iktidarında kadın girişimcilerimize önemli destekler verilerek desteklendi. Özellikle kadınlar çok daha rahat kendilerini ifade etmek için örgütlenebilsin diye AK Parti Kadın Kolları kuruldu. Hedef daha çok üreten ve yöneten kadınlar ortaya çıkartmak ve 2023 yılında yüzde 35 kadın girişimci rakamına ulaşmak” dedi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, yerli malını teşvik etmek gerektiğini ifade ederek, “Yerli malının kullanılması, yerli ve milli olma noktasındaki şu son süreç içerisinde ne kadar önemli olduğu bir daha aşikar olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda yerli malının kullanılması ve aynı zamanda tasarruf ve israf tedbirlerine de gerekli şekilde riayet edilmesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi zorunluluğu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Cumhurbaşkanımızın özellikle ikinci yüz günlük proje ve planlarını açıklarken, yerli helikopterimizin, yerli tanklarımızın, yerli savunma sanayimizin artık yüzde 70'e yakın kısmın yerli malı üretimi ile elde edildiğini ifade etmesi Türkiye'de yerli ve milli unsurların hangi aşamaya geldiği en temel göstergesidir. AK Parti 2002’de yönetimi devraldığında, o dönemde yüzde 10 civarında olan savunma sanayindeki yerli payı, bugün yüzde 70’lere çıkması ve ileriki zamanlarda yüzde yüzüne varan bir kısmının yerli üretim ile karşılanması hem milli unsurlarımızın ve kendi savunma sanayimizin gelişmesi açısından, hem de kendi kaynaklarımızın dışarıya gitmesinin engellenmesi açısından önemli bir kazanç olacaktır. Diğer taraftan artık teknoloji ürünlerinde yerli oranını yükseltmek gibi bir sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz var. Bugün 45 kadın girişimcimizin kendi el emeği ve göz nuru ile yapmış olduğu yiyecek ve giyeceklerin satışı gerçekleşecektir. Aile bütçesine bir katkının göstergesidir. Ülke olarak tasarruf tedbirlerine riayet etmemiz lazım. Bizlerde toplum olarak komplesklerden vazgeçmemiz gerektiğine inanıyorum. Sanki yabancı mallar çok daha kaliteliymiş gibi bir algı var. Aslında öyle değil. Bizim gerek tekstil noktasında, gerekse savunma sanayi ürünlerimiz olsun, bizim ürettiğimiz malların daha dayanıklı, daha kaliteli olduğu, süreklilik anlamında ve dayanıklılık konusunda çok daha insanlara hem ekonomik anlamında, hem kullanım anlamında da kolaylık sağlamaktadır” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)