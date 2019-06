Başkan Mehmet Çınar, ''Festivalimiz; Yeşilyurt Markasını Daha Değerli Hale Getirecek''

BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR, YEREL VE ULUSAL MEDYA TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gedik Sosyal Tesislerinde misafir ettiği yerel ve ulusal medya kuruluşu temsilcilerine festivalin hedefleri ve yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler paylaştılar.

“YEŞİLYURT’UN BÜTÜN ZENGİNLİKLERİ TÜM DÜNYAYA BİR KEZ DAHA YANSIYACAK”

Malatya ve Yeşilyurt’un tanıtımını katkı sağlayacak bir festival organizasyonu için aylardır çok yoğun çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, doğası, iklimi, yöresel yemekleri ile dikkat çekici bir sosyal yaşantıya sahip olmasının yanında toplumsal dayanışmanın, huzurun, birlik ve beraberliğin en üst seviyede yaşandığı Yeşilyurt’un bütün eşsiz güzelliklerini festival aracılığıyla tüm dünyaya bir kez daha yansıtmak istediklerini söyledi.

“HER ANI CANLI VE HAREKETLİ BİR FESTİVAL HEYECANI YAŞAYACAĞIZ”

Yeşilyurt’un festival günlerinde çok renkli ve heyecanlı bir atmosfere büründüğünü, bu yılda 7’den 70’e herkese hitap eden etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Başkan Çınar, “İlçe Kaymakamlığımız ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneği ile ortaklaşa düzenlediğimiz 25.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalimiz geniş kitlelere hitap eden, toplumsal huzur ve birlikteliğimize güç veren etkinliklerle her geçen yıl büyüyerek devam etmektedir. Bu yılda konser programları, yarışmalar, sergiler, karakucak güreşleri ve diğer aktivitelerle dopdolu, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap eden bir festival heyecanı yaşayacağız. 28 Haziran Cuma günü saat 18:00’de 15 Temmuz Millet Meydanı ile Malatya Park AVM arasında gerçekleştireceğimiz kortej yürüyüşümüzle festivalimize başlayacağız. Halk oyunları gösterileri ve sportif aktivitelerle çok renkli anların yaşanacağı kortej yürüyüşünde vatandaşlarımıza dalbastı kirazımızı ikram edeceğiz. Aynı gün Çırmıktı Ahmet Atılgan Parkında saat 19:30’da ‘En Bakımlı Kiraz Bahçesi’ ile ‘En İyi Kiraz’ yarışmamızın ödül törenini gerçekleştireceğiz. Ödül törenimizden sonra Banazı Kültür ve Sanat Derneği Korosu tarafından müzik dinletisi sunulacak. Cumartesi günü saat 10:00’da Çırmıktı Ahmet Atılgan Parkı Güreş Sahamızda artık geleneksel hale gelen açılış törenimizi gerçekleştireceğiz, folklor ve mehteran takımı gösterisinden sonra protokol konuşmaları yapılacak. Saat 11:30’da Çırmıktı meydanında Yeşilkonaklar el sanatları sergimizi açacağız ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkeziyle ortaklaşa müzik dinletileri başta olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Geleneksel Türk oyunlarından mangala, matrak, dark, ebru, yüz boyama, tura gösterilerimiz olacak ve hatıra fotoğraf çekimi alanları oluşturacağız. Festivalimize gelen davetlilere Beylerderesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkında saat 18:00’de yöresel yemeklerimizi ikram edeceğiz. ‘Yeşilyurt Çiçek Açtı’ isimli ulusal fotoğraf yarışmamızda dereceye giren eserlerin yer aldığı sergimizin açılışını aynı gün saat 15:00’de gerçekleştireceğiz. Yeşiltepe Koşu mahallesinde saat 20:00’de yerel sanatçılarımızdan Cemal Öztaş’ın sahne alacağı konser programıyla ikinci günü tamamlayacağız. 30 Haziran Pazar günü saat 12:00’de Çırmıktı Ahmet Atılgan Parkı güreş sahamızda geleneksel karakucak güreşlerimizi başlatacağız, saat 18:00’de dereceye giren sporcularımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Saat 20:00’de ise Büyükşehir Belediyemizin yan tarafındaki alanda sanatçı İlyas Yalçıntaş’ın konser programıyla festivalimizi tamamlayacağız. Bütün hemşerilerimizi etkinliklerimize katılmaya ve sevincimizi paylaşmaya davet ediyorum. Her anı heyecanlı, her anı canlı, her anı renkli bir festival programıyla Yeşilyurt Markasını daha değerli hale getirmeyi hedefliyoruz. Tarihsel motifler ve kültürel değerlerin hâkim kılındığı festivalimiz tüm kesimlere hitap eden etkinliklerle yurt içi ve yurt dışında gelen misafirlere farklı bir mutluluk yaşatacaktır. Özellikle konser programlarımızı farklı mahallelerde düzenleyerek festival coşkusunun tüm bölgelerde yaşanmasını planladık. Festival nedeniyle dalbastı kirazımız başta olmak üzere diğer tarımsal ürünlerin satışında ciddi artış bekliyoruz, misafirlerimize bol bol kiraz ikram edeceğiz. Festivalimizin şimdiden kentimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Malatya ve Yeşilyurt’un tanıtılmasına her yıl olduğu gibi yine önemli katkılar sağlayacak olan festivalimizin düzenlenmesinde emek ve katkıda bulunan bütün kamu, kurum ve meslek örgütlerimize tüm hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

“FESTİVALİMİZ KENT EKONOMİSİNE VE TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK”

Kiraz, Kültür ve Spor Festivalinin bir yandan kentin ekonomisinin canlanmasına ve hareketlenmesine vesile olurken, diğer yandan ilçenin tüm güzelliklerinin dünyaya aktarılmasına imkân tanıdığını belirten Başkan Çınar, “Festivalimiz Yeşilyurt’umuzun tarihini, geleneklerini ve göreneklerini, sokak oyunlarını, dünyaya nam salan tarımsal ürünlerinin ve kültürel değerlerini günümüze taşımanın yanı sıra gelecek kuşaklara aktarma gibi bir misyona da sahiptir. Bu yıl 25 ncisine ev sahipliği yapmaktan onur duyduğumuz festivalimizin her yönüyle kentimizin tanıtımına katkı sağlaması için çok titiz ve yoğun bir çalışma döneminden geçmekteyiz. Birlik ve beraberliğimize, toplumsal huzur ve kardeşliğimize katkı sağlayacak olan festivalimiz, kentimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması, turizmin canlanması ve dolayısı ile de kentte ekonomik anlamda da bir hareketlilik sağlanması açısından önem taşımaktadır. Festival nedeniyle ilçemizi ziyaret edecek olan bütün misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız. Her yıl olduğu gibi yine ‘Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’ sloganımıza uygun, huzurlu ve mutlu yaşam ortamımıza yakışacak, katılanların keyif alabilecekleri bir festival programı hazırladık. Amacımız; Yeşilyurt’umuzun güler yüzünü tüm dünyaya göstermek, tüm değerlerini el ele vererek yansıtmak, turizm potansiyelini harekete geçirmektir” dedi.

BAŞKAN ÇINAR, ŞARK ODASINDA DALBASTI KİRAZI İKRAM ETTİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplantının sonunda restorasyonu tamamlanan ve bölgenin sosyal ve sanatsal hayatına önemli kazanımlar sağlayacak alanları bünyesinde barındıran Gedik Kültür Merkezini basın mensuplarına tanıttı. Kültür Merkezindeki 2.Millet Kıraathanesi başta olmak üzere restorasyonu tamamlanan mekânlar hakkında bilgiler paylaşan Başkan Çınar, yöresel motiflerle süslenen Şark Odasında ağırladığı basın mensuplarına dalbastı kirazı ikram etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)