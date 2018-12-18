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18 Aralık 2018 Salı 10:14

Başkan Yardımcısı Işık, Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi’ne Katıldı

Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, yapılan davet üzerine 11-14 Aralık tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilen Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi’ne konuşmacı olarak katıldı.

Başkan Yardımcısı Işık, Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi'ne Katıldı
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Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödül alan Belediyelerin davet edildiği Uluslar arası Kent ve Sağlık Kongresi’ne, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından iki ödül verilen Akçadağ Belediyesi’de katılım gösterdi. Akçadağ Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık’ın katıldığı kongre 11 Aralık tarihinde başladı ve 14 Aralık tarihinde sona erdi. 72 üye belediyenin yanı sıra birçok katılımcının ilgi gösterdiği kongrenin son gününde konuşmacı olarak kongreye davet edilen Akçadağ Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, katılımcılara Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın oturum başkanlığında ‘Dünya Mirası Levent Vadisi’ adlı sunumunu gerçekleştirdi.

Bursa’da gerçekleştirilen kongrenin verimli geçtiğini belirten Başkan Yardımcısı Işık, “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda ödül alan belediyeler oturumunda Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın oturum başkanlığında Akçadağ Belediyesi adına ‘Dünya Mirası Levent Vadisi’ sunumunu gerçekleştirdik. Sağlıklı Kentler Birliği 72 üyesi bulunan bir mahalli idareler birliğidir. Sağlıklı Kentler Birliğinden aldığımız ödül sonrasında gerçekleştirilen konferansa bizlerde davet edildik. Birliğe üye olmamıza rağmen katıldığımız projeyle aldığımız ödüller sonrasında bize konuşmacı olarakta Uluslararası bu organizasyonda yer verildi. Yaptığımız çalışmaları Uluslararası platformlarda anlatmak bizler için önemliydi. Katılımcılara Levent Vadisini daha yakından tanımaları için bilgiler aktardık. Bu anlamda katıldığımız oturum bizim açımızdan verimli geçti. İlçemizi daima ileriye taşıyan projelerle işbirliği ve paylaşımın önemini göz ardı etmeden, hedeflerimize yönelmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda projemizin başından sonuna kadar proje ekibimizden desteğini esirgemeyen ve her aşamasında yanımızda olan Belediye Başkanımız Sayın Ali Kazgan’a ‘da teşekkür ediyorum.” dedi.

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