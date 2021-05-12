Başkan Zelyurt; “Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun”

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Ramazan Bayramı mesajında şu sözlere yer verdi;
“Pandemi nedeniyle her ne kadar geçmiş Ramazanların coşkusunu tam anlamıyla yaşayamasak da mübarek ayın manevi iklimini evlerimize taşıyıp sabır ve tevekkülle ibadetlerimizi yerine getirdik.
Gelişiyle gönüllerimize rahmet ve huzur getiren; af ve mağfiret kapılarının aralandığı, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in ardından Ramazan Bayramı’na kavuştuk.
Ramazan Bayramı’nın başta Doğanşehir’li hemşehrilerim olmak üzere kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi perçinlenmesini diliyor; bu mübarek günlerin Kudüs’te ve İslam coğrafyasında zulümlerin bitmesine, dünyanın huzur yurdu haline gelmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.
Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.”
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)