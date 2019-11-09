Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in 10 Kasım Mesajı

Başkan Osman Güder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısı ile yayınladığı mesajda; “Aziz Milletimizin, Anadolu topraklarından silinmek istenildiği bir dönemde başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran Atatürk, millet iradesine dayalı çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak, yepyeni bir çığır açmıştır. Türk milletine çağdaş ve bağımsız bir Türkiye bırakan Atatürk’ü bugün daha iyi anlıyoruz. Bölgesinde her açıdan önemli konumlara sahip olan Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün de ülkemiz üzerinde hain emelleri olanların iştahlarını kabartmaya devam etmektedir. Dün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde bu toprakları vatan yapan milletimiz, bugün de Atatürk’ün bize bırakmış olduğu çağdaş ve bağımsız Türkiye’mizin gelişmiş ülkeler arasında yerini alması için aralıksız çalışmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün gösterdiği tam demokrasi, çağdaş bir ülke ve milli iradenin hakim olduğu bir ülke yolunda önemli aşamalar kaydetmiş, demokrasi çıtasını her geçen gün yükselten bir ülke konumuna gelmiştir. Bizler de Atatürk’ün bize miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’ni, hedefi olan muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak adına daha fazla çalışıp daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 81. yılında bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)