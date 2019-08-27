İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Ağustos 2019 Salı 13:37

Battalgazi Belediye Çalışanları Kan Bağışına Yoğun İlgi Gösterdi

Battalgazi Belediyesi çalışanları tarafından Kızılay Kan Merkezi’ne kök hücre ve kan bağışında bulunuldu. Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, kan vermenin sosyal bir sorumluluk olduğunu belirterek, Battalgazi Belediyesi olarak bundan sonra da bu tür kampanyalara destek olacaklarını söyledi.

Battalgazi Belediye Çalışanları Kan Bağışına Yoğun İlgi Gösterdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kızılay Kan Merkezi’nin kan bağışı kampanyasına Battalgazi Belediyesi çalışanları destek verdi. Kızılay Kan Merkezi tarafından Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası içinde kan bağışı standı açıldı. Stantta bulunan Kızılay Kan Merkezi görevlileri, burada Battalgazi Belediyesi çalışanlarının ve vatandaşların kan bağışlarını kabul etti. Battalgazi Belediyesi çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyasında konuşan Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, kan bağışının önemli bir sosyal sorumluluk olduğunu belirterek, “Öncelikle Kızılay Kan Merkezi’mizin kan bağışı kampanyasına Battalgazi Belediyesi olarak destek vermekteyiz. Kan vermenin sosyal sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Hem sağlık açısından vereceğimiz bir ünite kanın, bir hayat kurtaracağından da şüphemiz yoktur. Personellerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu tür kampanyalara destek olacağımızı belirtmek isterim” dedi.

Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ile birlikte kan bağışında bulunan Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı ise, “Kan bağışının hem sağlık açısından çok önemli olduğunu, hem de hasta insanlara umut olduğunu biliyoruz. Zaman zaman kendi ailelerimizde de hastalarımız oluyor ve bunun ne kadar gerekli olduğunu özellikle kök hücre bağışının önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Tüm kurumlarımıza örnek oluruz hem kan bağışı, hem de kök hücre bağışında bulunuruz” diye konuştu.

Battalgazi Belediyesi çalışanlarından Burak Çetinkaya’da, “Belediyemizin ve Kızılay’ın ortak yaptığı bu kampanyaya katılıyorum. Önceden de katılmıştım ve kan bağışında bulunmuştum. Bugünde kan bağışında bulundum” derken Abdulvahap Yavuz Özfidan ise, “İlk defa kan bağışında bulunuyorum. Başkanımız Osman Güdere teşekkür ediyorum. Kan bağışının hayat kurtardığını ve herkesin kan bağışında bulunmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çınar, “İhalelerimizi Canlı Yayınlıyoruz” Başkan Çınar, “İhalelerimizi Canlı Yayınlıyoruz”
Milletvekili Çalık İle Belediye Başkanı Çınar, Kırsal Mahallelerdeki Yatırımları İnceledi Milletvekili Çalık İle Belediye Başkanı Çınar,...
Başkan Çınar, Cevatpaşa Mahallesi’nde ki Caminin Temel Atma Törenine Katıldı Başkan Çınar, Cevatpaşa Mahallesi’nde ki Caminin...
Battalgazi Belediyesi Sıcak Asfalt Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor Battalgazi Belediyesi Sıcak Asfalt Çalışmalarını...
Başkan Gürkan, Atabey İskele Yolunda İncelemelerde Bulundu Başkan Gürkan, Atabey İskele Yolunda İncelemelerde...
Başkan Çınar, “Malazgirt Zaferi Türklerin Anadolu’ya Açılan Zaferinin Şanlı Mührüdür” Başkan Çınar, “Malazgirt Zaferi Türklerin Anadolu’ya...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Başkan Çınar, “İhalelerimizi Canlı Yayınlıyoruz”
Şeffaf belediyecilik anlayışını güçlendirecek hizmetlerine devam eden Yeşilyurt Belediyesi, yaptığı...

Haberi Oku