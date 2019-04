Battalgazi Belediye Meclisi, Başkan Güder Başkanlığında İlk Toplantısını Yaptı

Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısını, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında Battalgazi Belediye Meclisi Salonu’nda gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte başlayan toplantıda ilk olarak Battalgazi belediye Başkanı Osman Güder, kısa bir konuşma yaptı. Başkan Güder, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “İnşallah bu önümüzdeki 5 yılın özelde şahıslarımız için, genelde Battalgazi’miz için, Malatya’mız için, Türkiye’miz için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Battalgazi’yi değerlendirdiğinizde, Battalgazi’miz Yeşilyurt’a göre gelişmişlik farkı biraz daha geride olan bir ilçemiz. Yeşilyurt’a baktığımızda kendiliğinden değişen, dönüşen bir ilçemiz. Tabi bizim bu sıkıntıları, sorunları birlikte aşmamız gerekiyor. Vatandaşın bizden beklentileri had safhada. Ve belki seçimden önce yaptığımız toplantılar neticesinde muhakkak her bölgede sıkıntılar var ama Battalgazi’de bölgesinde biraz daha sorunların olduğunu hissettik. Başta bizler, sizlerde seçime giriyorsunuz, seçime girerken de insanlara bir takım vaatler söylüyorsunuz, hizmet sözleri veriyorsunuz, inşallah bizler kendi şahsım ve ekibim adına verdiğim sözler doğrultusunda Battalgazi’nin her kesimine, insanları ayrıştırmayan hizmet edeceğiz. 102 mahallemiz var. 102 mahalleye de hizmet etmek amacı ile önceliklerimizi belirleyerek nerde, nasıl bir ihtiyaç var, onları inşallah kendi çalışmalarımızı şu an yapıyoruz. Bu mihrap üzerine inşallah bu süreçte ziyaretleri kabul ediyoruz. İnşallah bir hafta sonra sahneye inerek eksiklikleri yerinde, belki teknik ekiple, sizlerle, belediye meclisimizle görüşerek neler yapabiliriz, inşallah bunun çalışmalarınızı yapacağız” diyerek, hizmetlerin yapıldığı bölgede vatandaşların görüşlerine büyük önem vereceklerini söyledi.

Başkan Güder’in yaptığı kısa konuşmanın ardından Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısında ilk olarak Meclis birinci ve ikinci başkan vekilliği ile iki asıl katip üye ve iki yedek katip üyelerinin seçimi yapıldı. Gizli yapılan oylamada, Meclis Birinci Başkan Vekilliği’ne Zafer Kırçuval ve Ahmet Solmaz seçilirken, iki asıl katip üyeliğine de Özlem Pelitoğlu, Burak Sürmeli, yedek katip üyeliğine ise, Leyla Keleş ve Mehmet Ulaş seçildi.

Toplantıda, daha sonra Encümen üyesi seçimi ile ihtisas komisyonlarının seçimini gerçekleştirdi. Encümen üyeliğine, Ebru İnanç, Cumhur Şahaplıoğlu ve Tuncer Bulgurlu seçildi. Encümen Üyeliği seçiminin ardından İhtisas Komisyonlarının seçimi yapıldı. İmar Komisyonu’na Eyüp Sağlam, Vahap Erdem, Rıfat Türker, İsmet Cici ve Metin Mandal seçilirken, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na ise, Hasan Demez, Adem Atalan, Burak Sürmeli, Mikail İkis ve Hadi Bayındır seçildi. Turizm ve Sanat Komisyonu’na, Yusuf Aksaç, Mikail İkis, Muhsin Öz, Adil Demirel ve Zafer Kırçuval, Temel Haklar ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na Abdurrahman Kızıl, Yusuf Aksaç, Abuzer Altın, Özlem Pelitoğlu ve Hadi Bayındır, Gençlik ve Spor Komisyonu’na Tarkan Bayram, Leyla Keleş, Muhsin Öz, Burak Sürmeli ve Mehmet Ulaş, Plan ve Bütçe Komisyonu’na Osman Şaşa, Abuzer Altın, Leyla Keleş, Rıfat Türkeri ve Ali Sonkaya, Eğitim ve Kültür Komisyonu’na, Seyit Ahmet Taşır, Yusuf Aksaç, Bilal Yapalıkan, Ramazan Han ve Özlem Pelitoğlu, Sosyal Hizmetler ve Engelliler Komisyonu’na Özlem Pelitoğlu, Leyla Keleş, Ebru İnanç, Abuzer Altın ve Burak Sürmeli, Halkla İlişkiler, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu’na Mehmet Çolak, Abdurrahman Kızıl, Ali Sonkaya, Sıddık Özdemir ve Ramazan Han, Hukuk Komisyonu’na da Leyla Keleş, Mustafa Umut Yalçın, Osman Şaşa, Tarkan Bayram ve Seyit Ahmet Taşır oy birliği ile seçildi.

İhtisas komisyonlarının seçiminin ardından Tarihi Kentler Birliği Meclisi bir asıl birde yedek üye seçimi yapıldı. Asıl üyeliğe Zafer Kırçuval seçilirken, yedek üyeliğe ise, Hadi Bayındır seçildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Malatya Belediyeler Birliği Meclisi bir asıl bir yedek üye seçimini de gerçekleştirdi. Asıl üyeliğe Hasan Demez, yedek üyeliğe ise, Leyla Keleş seçildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, son olarak Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Birlik Meclisi’ne iki asıl ve iki yedek üye seçimi yaptı. Asıl üyeliğe Yusuf Aksaç ve Mikail İkis seçilirken, yedek üyeliğe ise Ebru İnanç ve Özlem Pelitoğlu seçildi.

Yapılan seçimlerin ardından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e Battalgazi Belediyesi ile ilgili iş ve işlemleri yapma konusunda yetki verilmesi konusu görüşüldü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından oybirliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi son olarak, imar ile ilgili gündem maddelerini görüştü. Gündem maddeleri, yapılan oylamanın ardından oybirliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısını ise, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 14.00’de gerçekleştirecek.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)