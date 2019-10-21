İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Ekim 2019 Pazartesi 16:12

Battalgazi Belediye Meclisi Bölgede Bir İlke İmza Attı

Battalgazi Belediye Meclisi 6. Birleşimini yaptı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder Başkanlığında toplanan Battalgazi Belediye Meclisi’nde gündemdeki maddeler görüşüldü.

Battalgazi Belediye Meclisi Bölgede Bir İlke İmza Attı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Battalgazi Belediye Meclis Toplantısının altıncı birleşimi Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı. 2020 Mali yılı ücret tarifeleri görüşüldüğü toplantıda komisyon raporları ve teklifleri karara bağlandı.

Geçtiğimiz aylarda Danıştay 6. dairesi tarafından alınan kararla planlı alanların imar yönetmeliğindeki değişikliği ile mağduriyet yaşayan mal sahipleri, müteahhitler ve müelliflerin sorunlarının ortadan kalkması adına çalışmalarını tamamlayan Battalgazi Belediyesi bir ilke imza atarak, bölgede meclis kararı alarak bu mağduriyeti gideren ilk belediye oldu.

Konu ile ilgili Meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak gerekli çalışmalar daha önceden başlamıştı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz, İmar Komisyonumuz, Yeşilyurt Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmalar doğrultusunda çalışmalarımız olumlu bir şekilde sonuçlandı. Muhtelif maddelerin yürütmesinin durdurulması, Danıştay tarafından iptal edilmesi Battalgazi’mizde ciddi huzursuzluğa sebep olmuştu. Battalgazi’nin kalkınması ve gelişmesi için artı değer katmamız gerekirken, elimizde olanın alınması bizde ciddi sıkıntılar oluşturmuştu. Bu yönüyle özellikle imardan sorumlu başkan yardımcımıza ve imar komisyonuna teşekkür ediyorum. Bu hususta bizim alabileceğimiz riskler söz konusu ise de milletin lehine olabilecek avantajları varsa biz bunları değerlendirelim. Konu Battalgazi Belediyesi tarafından gündeme alındı. Daha sonra ise Yeşilyurt ve Büyükşehir Belediyemiz ile konuşulduktan sonra ciddi bir sıkıntıyı aşmış olduk. İnanıyorum ve biliyorum ki burada vatandaş ve müşteri lehine de bir faydamız olacak. Hem arsa sahibi için hem de müteahhitler için bir karar almış olacağız ve bu kararında Battalgazi tarafından gündeme alınması ve diğer belediyelerin iştiraki ile de bugün meclisimizde kabul olması Battalgazi ve tüm Malatya’ya hayırlı bir hizmet olacak” dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi Kasım ayı olağan Meclis toplantısı 06 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 14.30’da yapılacaktır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.




Reklam İçin İletişime Geçiniz
İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürkan, Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarına katıldı Başkan Gürkan, Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri...
Başkan Çınar İle Dap Bölge Başkanı Demir, Deprem Eğitim Simülasyon-Bilim Merkezini İnceledi Başkan Çınar İle Dap Bölge Başkanı Demir, Deprem...
Gençler Arapgir’i Gezdi Gençler Arapgir’i Gezdi
Başkan Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi ‘Gençlik Hakları Çalıştayı’ Programında Gençlerle Buluştu Başkan Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi ‘Gençlik...
Başkan Çınar, “Yeşilyurt’umuz Gelişimi Ve Değişimiyle Örnek Bir İlçedir” Başkan Çınar, “Yeşilyurt’umuz Gelişimi Ve...
Başkan Güder, “Muhtarlarımız İle Koordineli Çalışacağız” Başkan Güder, “Muhtarlarımız İle Koordineli...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Başkan Gürkan, Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri...
CNR Expo-İstanbul Fuar Merkezi'nde 17-20 Ekim 2019 tarihleri arasında EnTech Sıfır Atık Forumu gerçekleştirildi.

Haberi Oku